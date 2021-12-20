أجرى البنك التجاري سحوباته الأسبوعية على حساب النجمة وحملة «أكثر من راتب»، وقد تم إجراء السحب يوم أمس في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة أحمد البصمان، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية المتمثلة في التباعد الاجتماعي.



وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن عن فوز بدريه مطلق المطيري بجائزة نقدية بقيمة 5 آلاف دينار في سحب حساب النجمة الأسبوعي، أما جائزة سحب حملة «أكثر من راتب» والتي تعادل راتبا وتصل لغاية 1000 دينار فكانت من نصيب الفائز مشعل محمد العازمي.



يذكر أن جوائز «النجمة» مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة، بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5000 دينار، وشهرية بقيمة 20 ألف دينار، بالإضافة الى جائزة نصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة 1.5 مليون دينار.