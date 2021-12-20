أعربت شركة سيتي جروب عن اعتزازها كونها الناقل الرسمي لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة، والتي يتم تنظيمها من قبل اللجنة الأولمبية الكويتية.



وعبر الرئيس التنفيذي لشركة سيتي جروب ديراج بهاردواج، في بيان صحافي عن سعادة الشركة بهذه الشراكة قائلا: «فخورون كوننا الشريك المسؤول عن النقل في دورة الألعاب الرياضية الثالثة لدول مجلس التعاون الخليجي، ويسرنا استقبال جميع الفرق المشاركة بهذا الحدث والترحيب بهم في الكويت، ونتطلع دوما لجعل فترة إقامتهم في الكويت مريحة وممتعة»، مضيفا: «نحن ملتزمون بتوفير أفضل حلول النقل المستدام والآمن مما يساعد على تتويج هذا الحدث بالنجاح والتميز».



كما أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية الاتفاق مع شركة سيتي جروب لتولي مسؤولية نقل المنتخبات الخليجية المشاركة في دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 9 إلى 19 يناير المقبل.



وقالت «الأولمبية» إن الشركة ستخصص أكثر من 100 حافلة خلال منافسات الدورة لنقل 1500 رياضي في 10 مواقع مختلفة. كما وجهت الشكر إلى الشركة على تعاونها وحرصها على أداء مهمتها خلال الدورة.



هذا، وسيقام الحدث بمشاركة نحو 1500 رياضي من السعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين، والبلد المضيف الكويت، وسيشاركون في 15 نشاطا رياضيا مختلفا.



ويأتي دعم سيتي جروب لهذا الحدث العظيم من إيمانها القوي بدور القطاع الخاص في تطوير وتعزيز قطاع الشباب والرياضة في الكويت، هذا بالإضافة الى جهودها المبذولة في سبيل تحويل وجه النقل العام في الكويت من خلال تقديم وسائل نقل حديثة وموثوقة واقتصادية وأكثر أمانا للبيئة، مع التزام شركة سيتي جروب الدائم بتقديم خدمات نقل مستدامة وشاملة.



وأكدت شركة سيتي جروب دعمها لمبادرات اللجنة الأولمبية الكويتية في سبيل الارتقاء بمستوى المشهد الرياضي في دول مجلس التعاون الخليجي.