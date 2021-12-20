«أكره الإجازات والكريسماس، لأني أحب روتين عملي اليومي، وأكره كسره بسبب الزيارات والواجبات الإجبارية»
لاري ديفيد، الممثل الكوميدي الأميركي، يؤكد أن الإجازات تبعده عن روتينه المعتاد، وتجبره على التزاور وشراء الهدايا وأداء الواجبات التي لا معنى لها على حد قوله.
«بيونسيه تنضم إلى تيك توك، وتحصد نصف مليون متابع خلال ساعات، قبل مشاركة أي مقاطع فيديو بعد»
بيونسيه، المغنية الأميركية، تنضم إلى تيك توك، بحساب فارغ للآن، مع ترقب متابعيها لجديدها، حيث يربو متابعوها عبر انستغرام على ربع مليار متابع.
«أعود إلى سبايدرمان رغم مرور 20 عاما على مقتل شخصيتي»
وليام دافو، الممثل الأميركي، يقول إنه أحب فكرة العودة إلى أفلام سبايدرمان، بشخصية العفريت الأخضر التي قتلها سبيدرمان منذ 20 عاما.
«أحلم بالزواج منذ صغري، وفي كل مرة تزوجت، لم أتوقع أبدا أن أنتهي إلى الطلاق»
مونيت دياز، 52 سنة، أميركية تزوجت 11 مرة، تتحدث عن إدمانها الزواج، حيث امتد أطول زواج لها 10 سنوات، بينما أقصرها انتهى بعد 6 أسابيع.