لاري ديفيد، الممثل الكوميدي الأميركي، يؤكد أن الإجازات تبعده عن روتينه المعتاد، وتجبره على التزاور وشراء الهدايا وأداء الواجبات التي لا معنى لها على حد قوله.

«أكره الإجازات والكريسماس، لأني أحب روتين عملي اليومي، وأكره كسره بسبب الزيارات والواجبات الإجبارية»

بيونسيه، المغنية الأميركية، تنضم إلى تيك توك، بحساب فارغ للآن، مع ترقب متابعيها لجديدها، حيث يربو متابعوها عبر انستغرام على ربع مليار متابع.

«بيونسيه تنضم إلى تيك توك، وتحصد نصف مليون متابع خلال ساعات، قبل مشاركة أي مقاطع فيديو بعد»

وليام دافو، الممثل الأميركي، يقول إنه أحب فكرة العودة إلى أفلام سبايدرمان، بشخصية العفريت الأخضر التي قتلها سبيدرمان منذ 20 عاما.

«أحلم بالزواج منذ صغري، وفي كل مرة تزوجت، لم أتوقع أبدا أن أنتهي إلى الطلاق»