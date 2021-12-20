بداح العنزي



أوصت لجنة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة عبدالعزيز المعجل بالموافقة على طلب وزارة المالية تخصيص موقع القسيمة رقم 56 في القطعة 2 بمنطقة شرق لصالح جهاز متابعة الأداء الحكومي.



وقال المعجل إن اللجنة أبقت على جدول اعمالها الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي ونائب الرئيس عبدالله المحري والعضو مشعل الحمضان بشأن دراسة إمكانية إعادة طرح مشروع القرية التراثية الواقع في منطقة شرق وذلك لدعوة كل من ادارة أملاك الدولة و«الفتوى والتشريع».



وأضاف ان اللجنة أبقت على جدول أعمالها كتاب «الفتوى والتشريع» بشأن دراسة نفق دروازة العبدالرزاق التاريخية بالدراسة الواجبة بقانون الآثار وتسجيلها في السجل الوطني للمباني التاريخية KHBR وذلك لدعوة المجلس الوطني للثقافه والفنون والآداب كما وافقت اللجنة على اقتراح العضو د.م حسن كمال بشأن استحداث التفاف فوقي في منطقة الدسمة السكنية.



وذكر ان اللجنة أبقت على جدول اعمالها اقتراح العضو مشعل الحمضان بشأن عمل مدخل من طريق الملك فهد إلى منطقة السرة قطعة 2 لتسهيل الحركة المرورية وذلك لدعوة الهيئة العامة للطرق، وإحالة كتاب الجمعية الكويتية للأسر المتعففة بشأن طلب تخصيص مكان في ساحة مسجد بن بحر بمنطقة المباركية إلى الجهاز التنفيذي لتقديم تقرير مفصل، كما احالت اللجنة الكتاب المقدم من المحامي عبدالله الكندري بشأن إعادة النظر في القرارات التي تخالف قرارات المجلس البلدي والمخطط الهيكلي الصادر بالمرسوم رقم 255 لسنة 2008 ومنها القرار 2 لسنة 2019 بشأن ضوابط استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة وقرار اتحاد كرة القدم بالعديلية باستغلال مساحات تجارية داخل مناطق سكنية خاصة إلى الجهاز التنفيذي لتقديم تقرير للجنة.



وبين ان اللجنة أبقت على جدول أعمالها طلب معهد الدراسات المصرفية تجديد تخصيص قطعة أرض لموقع معهد الدراسات المصرفية بالقطعة رقم 14 بمنطقة القبلة، كما وافقت على طلب وزارة الشؤون إقامة جور لتبديل الزيوت لفرع كهرباء السيارات وتصليح الإطارات الكائن بجانب مركز ضاحية المنصورية في القطعة 2.