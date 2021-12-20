القمر يظهر في كل ليلة متأخراً 52 دقيقة عن الليلة السابقة



جدد الخبير الفلكي عادل المرزوق التأكيد على استمرار الطقس الدافئ شبه الغائم والمائل إلى الرطوبة المسببة لتكون الضباب في المساء. وقال: مع هبوب الرياح الجنوبية الشرقية (كوس مطلعي) بين المعتدلة والنشطة (15 - 35) كم/س، يستمر الطقس الدافئ، مشيرا إلى أن تكون الضباب مساء يكون على وجه الخصوص في المناطق الساحلية والقريبة منها.



وأضاف: هذا الطقس الدافئ أعطى فرصة جيدة لسقوط أمطار رعدية متفرقة بدءا من مساء السبت.



وزاد: احتمال فرصة سقوط الأمطار مستمر حتى صباح اليوم الاثنين، حيث تتحول الرياح إلى شمالية غربية تؤدي لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

واستطرد: مما يعزز فرصة سقوط الأمطار خلال هذه الفترة وجود الرياح النفاثة الشديدة الاندفاع والعالية الارتفاع أكثر من (40) ألف قدم وهو ما يعادل (12) كيلو مترا فوق سطح البحر وهي رياح باردة جدا تهب على شبه الجزيرة العربية وتنبع هذه الرياح النفاثة من نقطتين رئيسيتين الأولى من وسط المحيط الهادي عبورا فوق قارة أميركا الشمالية ثم المحيط الأطلسي دخولا الى القارة الأوروبية ثم نزولا إلى الدخول في شبه الجزيرة العربية، والنقطة الثانية تنبع هذه الرياح النفاثة من سواحل أميركا الجنوبية المطلة على المحيط الأطلسي عبورا بالمحيط الأطلسي ودخول وسط القارة الأفريقية وتلتقي مع الرياح النفاثة القادمة من القارة الأوروبية، ومشكلة نطاقا هائلا من الكبر يمتد من جنوب تركيا حتى وسط شبه الجزيرة العربية.



وأوضح ان هذه الرياح النفاثة تساعد على تساقط الأمطار بعد التقائها مع الرياح الجنوبية التي تهب على منطقة الخليج والجزيرة العربية.



فلكيا، قال المرزوق: في هذه الفترة التي تمر علينا الآن يكون فيها طول فترة النهار نحو 10:16 ساعات والليل نحو 14:44 ساعة وهي الفترة التي يبلغ فيها الليل أقصى طول له ومدتها 8 أيام من يوم 13/12 حتى يوم 25/12، حيث يكون طول النهار في يوم 26/12 (10:17) ساعات فيبدأ النهار يطول ويأخذ من طول الليل دقيقة واحدة في كل يوم.



وأشار الى انه في يوم 21 الجاري يبلغ الليل أقصى طول له مع تعامد الشمس على مدار الجدي جنوب خط الاستواء، وفي يوم 16 مارس يتساوى طول الليل مع طول النهار في الكويت وتتعامد الشمس على خط الاستواء في يوم 21 مارس يتساوى طول الليل مع النهار عالميا، وفي يوم 22 يونيو يبلغ النهار اقصى طول له مع تعامد الشمس على مدار السرطان شمال خط الاستواء.

وفي يوم 22 سبتمبر تتعامد الشمس على خط الاستواء وفي يوم 26 سبتمبر يتساوى طول الليل مع طول النهار في الكويت.



من جانب آخر، قال الخبير الفلكي إن ظهور القمر في كل ليلة يكون متأخرا عن موعد ظهوره في الليلة السابقة بمدة يبلغ مقدارها (51 دقيقة و26 ثانية)، ولكن يمكن حسابها تجاوزا على أنها 52 دقيقة.



وأضاف: بناء على هذه الحقيقة الفلكية فلو فرضنا أن القمر ظهر في هذا اليوم في الساعة 7 مساء، فإنه سيظهر غدا بعد هذا الوقت بزيادة قدرها 52 دقيقة تقريبا، أي في الساعة 7:52 وبعد غد يطلع في الساعة 8:44 وهكذا كل يوم يتأخر ظهور القمر (51 دقيقة و26 ثانية) تعتبرها مجازا 52 دقيقة. أي أن القمر يتأخر في الساعة الواحدة بمدة زمنية مقدارها 2:08 دقيقة.



ولفت إلى أنه دائما في بداية الشهر القمري يكون مغيب الشمس متقاربا مع مغيب القمر، ففي بعض الأحيان يغيب القمر قبل الشمس، وهذا يعني أن الشهر القمري لم يبدأ بعد، أو كما يقال لم يدخل الشهر الجديد، حيث تنص القاعدة الفقهية على أنه لا استهلال بعد مغيب الشمس، وخصوصا في تحديد معرفة الأشهر ذات المناسبات أو الأشهر المحددة مثل شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي الحجة.



كميات الأمطار بالمنطقة الشمالية



هذه كميات الأمطار التي هطلت منذ يوم أمس حتى مساء الأحد بحسب المناطق التالية وفق التقدير الرسمي للدولة : العبدلي (5) ملم - الصابرية (8) ملم - اللياح (6) ملم - أبرق الاديرع (4) ملم - السالمي (1) - الجهراء (2) ملم - مطار الكويت (3) ملم مدينة الكويت (3) ملم - السالمية (5) ملم - (ميناء الأحمدي ومنطقة الوفرة ومنطقة الحدود في النويصيب) والمناطق الجنوبية لم تسقط بها أمطار وقد تركزت الأمطار في المنطقة الشمالية.