إعداد: هادي العنزي

صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق والغواص بدر المخيزيم الذي حدثنا عن بداياته مع الخيط والمسدس البحري، وما طريقة صيد (الدفار) ومتى تستخدم، وأفضل مواقع صيد حبيب الملايين السبيطي والييمة التي لا يقاومها، وما اسهل طريقة لصيد النقرور، وأهم أساسيات الغوص الحر، وما أقسام الغوص، كما أطلعنا المخيزيم على افضل اماكن الغوص، واخطر موقف حصل له، والدورات واللياسن التي تحصل عليها والنصائح التي قدمها لإخوانه الحداقة والغواصين، فإلي التفاصيل:

تولعت بالصيد في سنة 2011 وكنت احدق على اسكلة سوق شرق والمركز العلمي واسكلة الابراج وبصراحة لم اكن أمتلك الخبرة الكافية ولهذا كان صيدي خفيفا جدا ومع الأيام طورت من نفسي وبديت افهم شنو الأسباب التي لم تجعلني اصطاد، بعدها اتجهت



الى سؤال اهل الخبرة وجمع المعلومات منهم وشوي شوي حتى وصلت الى مرحلة اصبح الصيد عندي بكميات جدا كبيرة.



صيد الشعم بالدفار



ويضيف: سمكة الشعم من ألذ وأمتع واسرع السمچ اللي ممكن تصيدها واذا بلش موسمها تكون متوافرة بكثرة وبأحجام كبيرة وافضل ييمتها الشريب والروبيان، وانا عن نفسي احب اصيد الشعم بطريقة (الدفار) وهي انك تدخل البحر مشي ورابط معاك فلين وتحط الخيوط والصيد فيه وما تأذيك بالرده ولازم تكون المايه ثبر واول ما توصل للمسافة المطلوبة تبلش ترجع مع السجي وانت راد راح تحدق عكس اتجاه الماي وتلقى الشعم حاضر وبكثرة لانه يبي يرعى على السيف وطول ما انه المايه تسجي لازم ترد معاها وتحدق واذا وقف الصيد تغير اتجاه حذفتك للخيط، وافضل مكان لـ«الدفار» أسياف الدوحة.



السبيطي ما يقاوم الصلاخه



ويتابع: افضل موقع لصيد السبيطي هي الأسياف على ماية الثبر اول شق النور والفجر والييمة المفضلة اللي ما يقاومها هي صلاخة الميد على خيط 35 ركة باع والبلد خراري ومدور ويبيله صبر وطولة بال لانه من اذكى الأسماك، وبالنسبة للنقرور انا صدته تحت جسر جابر بطريقة الجق (الطعم الصناعي) وهي الطريقة الأسهل والأوفر على الحداقة.



بدايات الغوص



ويضيف: تعلمت علي الغوص وبديت اصيد اسماك بأعداد اكثر وأحجام اكبر وحبيت الغوص اكثر من الحداق والسبب ان الغوص حتى لو انك ماصدت اي شي راح تستمتع بالأجواء تحت الماء وما تحس بالملل نهائيا، طبعا من اهم الشغلات اللي لازم يسويها كل غواص هي الدورات لانه من دون الدورات ماراح تعرف تتصرف اذا حصلت لك مشكلة تحت الماء وأهم من هذا لا تمارس الغوص بروحك لازم معاك بدي ماخذ دورة وفاهم لكي يعرف يتصرف اذا حاشتك مشكله او اغمى عليك.



أفضل أماكن الغوص



ويقول: ينقسم الغوص الى قسمين قسم الغوص الحر والغوص بالمعدات وافضل الغوص الحر لانه هو الذي تقدر تمارس الصيد فيه، وافضل اماكن الغوص بالكويت جزيرة قاروه وكبر وام المرادم ورأس الزور والطبعانات.



موقف خطر



ويضيف: اخطر المواقف التي صادفتني كنت غايص بروحي على غزر عمق 10 امتار تقريبا ورابط مشبك بخصري والمشبك دخل بالصخر وعلقت تحت الماء فوق الدقيقة بس ربك ستر وقدرت اطلع نفسي وبحزتها ما كنت ماخذ ولا دورة وبعد هذا الموقف دشيت دورات غوص وعدد اللياسن والدورات التي اجتزتها Ssi leve free dive



‏Ssi level 2 free dive.



ختامية



واختتم المخيزيم قائلا: اهم شي لازم الناس يحافظون على البيئة ولا يرمون العلب والاكياس الفارغة في البحر واقول اخواني رواد الجزر لا تقطون السن على المرجان لانه اذا المرجان انكسر ماراح يكون عندنا اماكن نغوص فيها ويبيله فوق 10 سنوات على ما يطلع ويتجدد، وربي يحفظ الجميع.





