أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في السعودية بلغت 98%، فيما بلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9% ، مشيرا إلى أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الخليجي تجاوزت 91 مليون جرعة.



وذكر مركز الإحصاء الخليجي - وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية" السعودية - أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 91,646,492 جرعة، في حين بلغت الإصابات المؤكدة 2,538,956 حالة، كما بلغ إجمالي حالات التعافي 2,510,204 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,600 حالة حتى يوم أمس .



وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، قد صرح أمس، بأنه تم رصد ارتفاع في الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، وأن نسبة متحور "أوميكرون" فيها تبلغ 5.4%.