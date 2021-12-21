نظمت جمعية (الكاريكاتير) معرضا فنيا تضمن 50 لوحة كاريكاتيرية متنوعة في جناح الكويت في (إكسبو 2020 دبي) بمشاركة 20 فنان كاريكاتير كويتيا وسط حضور عدد من الفنانين الخليجيين.



وقال رئيس الجمعية محمد ثلاب في تصريح لـ «كونا»: «نتطلع من خلال هذه المشاركة التي تعد الأولى من نوعها في معارض الاكسبو العالمية الى عرض مجموعة من الرسومات الكاريكاتيرية التي تبرز المكانة المتميزة لفن الكاريكاتير الكويتي على الصعيدين الخليجي والعربي».



وأضاف ان اللوحات التي صممتها نخبة من الفنانين الكويتيين المبدعين عبرت عن آرائهم في التعامل مع القضايا الاجتماعية والسياسية وسبل علاجها بصورة رمزية وهادفة.



وأوضح ثلاب ان المعرض سوف تتخلله ورش فنية للاطفال والكاريكاتير مع رسم (للبورتريه) التي يشرف عليها الفنان محمد القحطاني.



وأكد سعي الجمعية الى استقطاب أصحاب المهارات في الرسم من خلال صقل خبراتهم ومواهبهم وتأهيلهم للانخراط في هذا الفن الذي يعد احد الجوانب المهمة في العمل الصحافي.



وذكر ثلاب ان الجمعية التي تأسست في عام 2018 تهدف الى النهوض بفن الكاريكاتير في البلاد من خلال اقامة ورش العمل والمعارض الى جانب المشاركة في الفعاليات المختلفة سواء المحلية أو العربية أو الدولية.



وأكد حرص الجمعية على التعاون مع القطاعات الحكومية الكويتية مثل وزارة الاعلام ووزارة الشباب والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لتطوير فن الكاريكاتير في الكويت.



وأوضح ثلاب أن الجمعية تضم في عضويتها نخبة من رسامي الكاريكاتير التقليدي والرسوم المتحركة (الأنيميشن) والرسومات اليابانية (الأنمي) بأنواعها الى جانب الرسومات المصورة.



ويضم وفد الجمعية اضافة الى ثلاب والقحطاني كلا من رئيسة قسم الكوميكس أمل البقشي ود. زينب دشتي وإيمان المياس والفنانة منى التميمي.



وحضر المعرض عدد من ضيوف الشرف الإماراتيين وهم الفنانة آمنة الحمادي وخالد الجابري والفنان القطري عبدالعزيز صادق.