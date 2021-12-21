قالت جمعية الهلال الأحمر ان الكويت عملت مع المجتمع الدولي على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في دول العالم بما يكفل تبادل الخبرات من أجل حماية البيئة وإدارتها وتفادي الكوارث والحد من آثارها.

وأكد نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية أنور الحساوي في كلمة له خلال ورشة (الشؤون الانسانية الدولية والتأهب لحالات الطوارئ والتغير المناخي) التي أقيمت في بيت الأمم المتحدة (مبنى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح) والتي تستمر يومين ان الكويت أسهمت في تفعيل دور المجتمع المحلي في الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث برفع وعي المواطنين والمقيمين حولها وتعزيز مشاركتهم وتمكينهم في نشاطات الحد من مخاطر الكوارث.

وأضاف الحساوي خلال الورشة التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الكويت ان الجمعية أدركت خطورة هذه الكوارث وما تسببه من أضرار بالغة في عدد من الدول العربية، مشيرا إلى انشاء مركز العمليات ليكون نقطة ارتكاز للهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر للعمل على بناء قدرات متطوعيها وتبادل الخبرات الخاصة معها.