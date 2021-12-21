السياسة التسويقية تهدف إلى توفير جميع الأصناف بأسعار تنافسية

مهرجانات أسبوعية وشهرية لتقليل الأعباء على كاهل المستهلكين



صرح رئيس مجلس إدارة جمعية الفنطاس التعاونية خالد أحمد غانم الدخيل بأنه بفضل الله تعالى بلغت مبيعات الجمعية 14.179.683 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 31/08/2021 وتم بفضل الله اعتماد الميزانية العمومية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعيـــة، كما بلغ صافي الربح مبلغ 906.829 د.ك.



وذكر الدخيل أن الجمعية ســوف تقوم بتوزيــع عائد 11% على مشتريات المساهمين بقيمة 573.516 د.ك بعد انعقاد الجمعية العمومية.



وأفاد الدخيل بأن مجلس الإدارة يحرص كل الحرص على الحفاظ على قوة المركز المالي للجمعية وذلك بانتهاج سياسة متوازنة بين المبيعات والمشتريات والمصروفات الأمر الذي أدى بالجمعية الى نقلة نوعية يشهد بها الجميع.



وأضاف ان السياسة التسويقية التي تقوم بها الجمعية تهدف الى توفير جميع الأصناف بالأسعار المنافسة للمستهلكين مع الحرص على إقامة المهرجانات التسويقية الشهرية والأسبوعية التي تقلل الأعباء على كاهل المستهلكين والمساهمين.