محمد راتب



صرح رئيس مجلس إدارة جمعية إشبيلية التعاونية سعد محمد المطيري لـ «الأنباء» بأنه تم توزيع 12% أرباحا على المساهمين، وذلك بعد الانتهاء من عقد العمومية والتصديق على التقريرين المالي والإداري، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة دأب على توزيع أعلى نسبة من الأرباح منذ التأسيس في العام 2014.

وأضاف أن الجمعية في تقدم مستمر، حيث حققنا مبيعات بلغت 15 مليون دينار، ووضعنا خطة سنوية نفذنا بعضها والباقي قيد التنفيذ على مختلف المستويات بجانب استحداث أنشطة غير المسبوقة.



وردا على سؤال حول الأنشطة والمهرجانات التسويقية، بين أننا أطلقنا مهرجان البر بتشكيلة واسعة، شاملا رصيد مشتريات بقيمة 40 دينارا لكل رب أسرة، وقد حقق المهرجان مبيعات مميزة، وهو مستمر إلى نهاية يناير المقبل، مضيفا أنه سيتم قريبا تنظيم مهرجان القرطاسية واللوازم المدرسية للمساهمين.

وأشار المطيري إلى أن مساهمينا ورواد جمعيتنا على موعد شهري وأسبوعي مع مهرجان تسويقي بأسعار مميزة، إضافة إلى دعم بعض الأصناف عبر بطاقة العائلة حيث يتم اختيار 10 أصناف من 300 صنف، وتوفيرها كسلة داخل السوق بأسعار رمزية.



وفيما يتعلق بالمشروعات الإنشائية، ذكر أن أبرز المشروعات التي يجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة عليها إعادة ترميم ممشى إشبيلية وتجهيزه ليكون بحلة جديدة وتوفير العديد من الخدمات الإضافية والنوعية، مبينا أن من المشروعات الجاري تنفيذها إنشاء فرع لوازم العائلة بمساحة 400 م2، وفرع ق2 البقالة بمواصفات عصرية وبمساحة 400 م2 ويضم مجموعة من المحال الاستثمارية، وقد تمت الترسية على المكاتب الهندسية.



وكشف المطيري عن وضع مخيم في جمعية إشبيلية لأول مرة، يشمل عدة خيم ومنطقة ألعاب بسعر رمزي 10 دنانير، وإفساح المجال للأطفال للعب أيضا بسعر رمزي.



وأوضح أن من المفاجآت تنظيم بطولة للرماية وماراثون رياضي، إضافة إلى البدء بالإعداد لرحلات العمرة والشاليهات بأسعار مدعومة، وذلك بعد إقرارها واعتمادها في الميزانية الجديدة وعودة العمل بها.