عقدت شركة وفرة للاستثمار الدولي عموميتها غير العادية، ووافقت على تعديل نص المادة (5) من عقد التأسيس، وأيضا الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من نظامها الأساسي.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة لشركة وفرة للاستثمار الدولي رائد النصف في بيان صحافي إن التعديلات تضمنت الأغراض التي أسست من أجلها الشركة ومنها القيام بكل عمليات الاستثمار المالي في جميع القطاعات الاقتصادية داخل الكويت وخارجها، لحسابها وحساب الغير بما في ذلك الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية، وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المختصة أو شراء أسهم هذه الشركات لحساب الشركة، وكذلك العمليات الخاصة بتداول الأوراق المالية مع شراء وبيع أسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية التي تكون فقط لصالح الشركة.



وأضاف النصف أن التعديلات تتضمن ايضا مهام مدير محفظة استثمار لتشمل الوساطة في عمليات الإقراض والاقتراض مقابل عمولة أو أجر لحسابها أو لحساب الغير، وأيضا التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية لحساب الشركة، ومستشار استثمار، ومدير نظام استثمار جماعي، وكذلك وكيل اكتتاب.



وذكر أن تعديلات النظام الأساسي تضمنت ايضا مهام صانع سوق، حيث يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج، ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.