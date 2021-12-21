حصـــــدت شركــــة «UPayments.com» للدفع الإلكتروني جائزة أفضل مزود خدمة إلكترونية بالكويت لعام 2021، حيث قال الرئيس المالي والشريك في الشركة حمد علي البحر، إن تلك الجائزة تعكس الريادة التي وصلت إليها الشركة في مجال الدفع الالكتروني.



وأضاف البحر في بيان صحافي، أن الشركة تسلمت الجائزة من شركة بان فاينانس «Pan Finance»، وهي شركة عالمية توفر رؤية وابتكار على التمويل الاقتصادي والتجارة العالمية فيما يتعلق بالدفع العالمي.



وأضاف البحر أن «Pan Finance» تعد من أفضل الشركات العالمية في مجال التمويل، مبينا أن منحنا لتلك الجائزة يعزز من قيمنا ومبادئنا ويدفعنا لتحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق المزيد من الريادة في هذا المجال.



وأوضح أن الجائزة تعكس التميز الذي حققته الشركة في مجال الدفع الالكتروني ولكونها أول شركة في الكويت تحصل على ترخيص من بنك الكويت المركزي لنظم الدفع والتسوية الإلكترونية.

وأشار البحر الى أن الشركة مستمرة في التطوير والتحديث وتلبية احتياجات السوق ووفق أحدث المعايير العالمية والإقليمية المتبعة في مجال الدفع الالكتروني والمتاجر الإلكترونية.



ولفت الى أن الشركة ستواصل ريادتها في مجال الدفع الالكتروني من خلال طرح مزايا وخدمات إلكترونية جديدة لعملائها من كل القطاعات، إيمانا منها بأهمية وسائل الدفع الالكتروني في تحسين وتطوير أداء تلك المدفوعات.