عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالوهاب الوزان، مؤتمرا افتراضيا أمس، بعنوان «التحكيم في الكويت.. آفاق وتحديات»، وذلك بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة الكويت، سعيا للنهوض بالعملية التحكيمية والمساهمة في نشر ثقافة التحكيم في الكويت والخليج.



واستهل الوزان المؤتمر بكلمة أوضح فيها أن هذا المؤتمر ثمرة من ثمار التعاون بين مركز الكويت للتحكيم التجاري وكلية الحقوق جامعة الكويت، حيث يهدف إلى تحقيق رسالة المركز وهي نشر ثقافة التحكيم بين الأوساط التجارية.



وأشار إلى أن المؤتمر تطرق الى العديد من التحديات التي تواجه الملكية الفكرية من مختلف الاتجاهات القانونية والتجارية، خاصة فيما يتعلق بالتحكيم التجاري والمنازعات المصرفية وأسواق المال، بالإضافة إلى التحكيم في المنازعات المختلفة، كما تطرق المؤتمر إلى آخر مستجدات التحكيم في الكويت ومبدأ الاختصاص بالاختصاص والدفع بالبطلان وأثره على أحكام المحكمين.



ولفت الوزان إلى أن هذا المؤتمر استقطب نخبة من المفكرين والمثقفين والخبراء وصناع القرار وأصحاب الأعمال، من داخل الكويت وخارجها، الذين تولوا على امتداد جلساته مناقشة محاور أساسية تتعلق وموضوعات مهمة تتعلق بالتحكيم، كما أنه ومع هذا التاريخ العريق والخبرات الكبيرة والخطوات المهمة التي اتخذت للتطوير والتنظيم في هذا المجال إلا أن التحكيم في الكويت لم يصدر قانونا منفصلا ينظم كافة جوانبه كما هو الحال في باقي الدول العربية حتى الآن مازال يحتاج إلى مزيد من البحث والفكر لحل الكثير من إشكاليات التطبيق بالإضافة إلى جهد تشريعي لمواكبة التطورات التشريعية والتقنية والقواعد المستجدة.



كما أوضح الوزان أن المؤتمر قد اختتم أعماله بتوصيات تحث على ضرورة تعزيز دور التحكيم ووضع قواعد قانونية خاصة تتناول تطويرا للتحكيم وإجراءاته، وأهمية إظهار دوره في حل المنازعات الناشئة عنها.

توعية المستثمرين والعاملين في هذا المجال لتحقيق التنمية المستدامة واتخاذ التحكيم سبيلا لحل النزاعات الناشئة عنها لما يتميز به من استقلالية وسرعة الحسم في إنهاء المنازعات.



من جانبه، أكد القائم بأعمال عميد كلية الحقوق د. خالد الضفيري حرص الكلية على عقد مثل هذه المؤتمرات التي من شأنها نشر الوعي القانوني، فكلية الحقوق تزخر بأساتذة مختصين في جميع العلوم القانونية، والذين تخرجوا في شتى جامعات العالم مثل فرنسا وألمانيا وانجلترا وإيطاليا والولايات المتحدة وغيرها من الجامعات المرموقة والمصنفة عالميا.



وأضاف أن الكلية تهتم بإعداد جيل قانوني والعمل على دعمهم بما يحفزهم إلى الإبداع والتطور في بيئة تعليمية تكفل التفكير الإبداعي الحر، وتشجيع حركة البحث العلمي والتأليف الجامعي ونشره بالمجلات القانونية المتخصصة والاهتمام بالمؤتمرات العلمية والندوات والحلقات النقاشية، مؤكدا الحرص على المشاركة وإقامة الندوات والمحاضرات مع الجهات المحلية والدولية.