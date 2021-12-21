انطلاقا من التزامه المتواصل بمساندة ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى الكويت وتقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال الكويتيين، أعلن بنك الكويت الوطني عن توفير «حساب مشروعي من الوطني» لأصحاب المشاريع المنزلية.



وسيكون «حساب مشروعي من الوطني»، متوافرا لأصحاب المشاريع المنزلية الذين يرغبون في الاستفادة من خدمات الدفع لدى بنك الكويت الوطني ومزودي خدمات الدفع.



وستمنح الخدمة الجديدة عملاء الوطني إمكانية الحصول على شهادة باسم مشروعهم التجاري وذلك لمشاركتها مع مزودي خدمات الدفع المختصين، حتى يتمكنوا من الاستمرار في استخدام خدمات بوابة الدفع والحصول على أجهزة نقاط البيع بسهولة وبما يتفق مع قواعد بنك الكويت المركزي التنظيمية.



وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هشام النصف: ينصب تركيزنا في بنك الكويت الوطني على توفير أفضل تجربة مصرفية لعملائنا وإلى تسهيل نجاح أعمالهم من خلال تقديم حلول وخدمات من شأنها دعم مشاريعهم الخاصة وإدارتها بكل سرعة وسهولة.



وأضاف النصف، أن «حساب مشروعي من الوطني» لأصحاب المشاريع المنزلية يأتي تماشيا مع توجيهات بنك الكويت المركزي والتي تتطلب من الشركات والأعمال غير المرخصة في الكويت فتح حساب منفصل مخصص لمعاملات الدفع التجارية الخاصة بهم.



وأشار إلى أن عملاء البنك يمكنهم الاستفادة من الخدمة الجديدة عبر زيارة أي من فروع الوطني وتقديم طلب إصدار شهادة لمزودي خدمات الدفع.



وأكد النصف على أن بنك الكويت الوطني يحرص دوما على منح عملائه أحدث الخدمات المصرفية وأكثرها تطورا ليمنحهم تجربة مصرفية مميزة تعكس ريادة البنك وإمكاناته الهائلة.



هذا، ويحرص بنك الكويت الوطني على رعاية وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات المحلية.

فضلا عن تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصممة خصيصا لدعم رواد الأعمال من الشباب الكويتي الساعين لتوسعة أعمالهم.



كما يسعى البنك على أن يكون الأقرب دائما لعملائه من خلال تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدة وتلبية كافة احتياجاتهم المصرفية وكذلك التواصل المستمر معهم مستخدما في ذلك كافة قنواته الإلكترونية.