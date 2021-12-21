عادل الماجد: ما حققه البنك من إنجازات يرجع لفريق عمل «بوبيان» من أحدث موظف لكبار المديرين

عبدالله التويجري: تفوقنا الرقمي أصبح نموذجاً يحتذى بالتخطيط للمستقبل والتفاعل مع التطورات سريعاً

عبدالسلام الصالح: «بنك BLME» و«Nomo Bank» خطوات تدعم توسع «بوبيان» خارج الكويت

عبدالله المحري: نعمل على تسريع رقمنة عملياتنا لرفع كفاءة الأداء.. ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة

عبدالله المجحم: حافظنا على تصدرنا لخدمة العملاء.. وحصد جائزة «سيرفس هيرو» للعام 11 على التوالي

إبراهيم الخزام: تطبيق «بوبيان تكافل» يسهل تعامل عملاء الشركة مع كل الخدمات التأمينية التي تقدمها

بدرية الحميضي: «بوبيان كابيتال» اختتمت عامها بالحصول على جائزة أفضل مدير لإدارة الأصول بالكويت



مع اقتراب عام 2021 من نهايته، تستمر مجموعة بنك بوبيان في رحلة النجاح التي بدأت عام 2009، مع التغيرات التي شهدها البنك سواء على مستوى الملكية أو الإدارة، والتي أدت إلى وصوله لموقعه المميز بين البنوك المحلية ودخوله دائرة المنافسة إقليميا.



وهي الإنجازات التي توجت بحصول نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد على جائزة المساهمة المميزة في التمويل الإسلامي من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية تقديرا لجهوده في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.



وبطبيعة الحال لا يمكن لأي متابع أن يتناول ما حققه بنك بوبيان من إنجازات دون أن يربط ذلك مباشرة بشخصية عادل الماجد القيادية وفريق عمله، الذي لا يزال غالبيته يعمل في بوبيان والذين استطاعوا تحويل البنك من مجرد مصرف عادي إلى واحد من أبرز بنوك الكويت والمنطقة من خلال صعوده من المرتبة الأخيرة محليا قبل 10 أعوام إلى المركز 3 بين بنوك الكويت جميعا وارتفاع الأصول من 4 مليارات دولار إلى 24 مليار دولار حاليا.



سر النجاح



ويقول الماجد عن هذه الانجازات التي تحققت: «الآن وبعد 12 عاما من مرحلة التغيير لبوبيان اصبحنا مجموعة تضم 3 بنوك هي بوبيان وبنك لندن والشرق الاوسط والبنك الرقمي Nomo bank وشركتين للتأمين التكافلي والاستثمار وشركة للخدمات.



وأضاف: «لم يكن الوصول إلى ما وصلنا اليه في عام 2021 تحديدا سهلا الا انه يمكن تلخيص سر نجاحنا في مجموعة نقاط أبرزها وضع استراتيجية واضحة وتكوين فريق تنفيذي من أصحاب الخبرات والعودة لأساسيات العمل المصرفي والتركيز على خدمة العملاء والاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية والاستثمار في الموارد البشرية والتركيز على العنصر الوطني».



ضمن الأفضل عالمياً



على مدار السنوات الاخيرة تمكن بوبيان من الاستحواذ على جائزة غلوبل فاينانس كأفضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية بسبب قوة الاستراتيجية التي وضعها لجذب وخدمة العملاء الراغبين في الحصول على خدمات مصرفية رقمية ونمو قاعدة العملاء مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية بكافة قنواتها سواء عبر الانترنت أو الهواتف الذكية.



يقول الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري «رحلتنا مع الخدمات الرقمية تمثل حالة استثنائية تمكنا خلالها من التفوق والوصول إلى القمة على الرغم من المنافسة في سوق ينمو بقوة وبسرعة وهو سوق الخدمات المصرفية الرقمية».



وأضاف خلال العام الحالي كان لنا السبق في التفوق الرقمي من خلال التوسع في خدمات حساب برايم للشباب الذي أضحى بنكا داخل بنك باستقلاليته الكاملة عن بوبيان إلى جانب إطلاقنا لأول بنك رقمي إسلامي عالمي من لندن وهو Nomo Bank الذي يعتبر نتاجا لاستثماراتنا في مجال الخدمات الرقمية.



واختتم بوبيان العام الحالي بتوقيع اتفاقية مهمة في ذات الإطار مع DIFC Fin Tech Hive التابع لمركز دبي المالي العالم لإطلاق برنامج (مسرعة بنك بوبيان) بهدف تسريع نمو وتوسع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بكل أشكالها في إطار حرص البنك على دعم المشاريع الكويتية الناشئة ليكون بذلك بوبيان أول بنك يطلق مسرعة أعمال للشركات الناشئة في الكويت.



ويعلق التويجري عن هذه الاتفاقية قائلا: «يستمر بنك بوبيان في خطواته المميزة التي بدأها منذ سنوات في ريادة مستقبل القطاع المالي في الكويت وتعزيز موقعه كرائد في الابتكار والخدمات الرقمية والمبادرات وريادة الأعمال».



التوسع الخارجي



استمر البنك في خطواته التوسعية الرقمية من خلال استحواذه على بنك لندن والشرق الاوسط والذي يمتلك فيه حاليا 71% من الاسهم، ثم جاء إعلان بنك بوبيان عن انطلاق أعمال علامته التجارية الجديدة Nomo Bank بالكامل في الكويت والمملكة المتحدة كأول بنك رقمي إسلامي عالمي من لندن لديه القدرة على تقديم خدماته للجميع سواء من عملاء بوبيان أو غيرهم.



ويقول الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات عبدالسلام الصالح حول تجربة الاستحواذ على بنك لندن والشرق الاوسط: «يطمح البنك إلى أن يصبح البنك الإسلامي المفضل لعملاء دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة، حيث تم وضع مجموعة من المبادئ الرئيسية ضمن استراتيجية التحول الخاصة بالبنك من بينها بناء علامة تجارية مستدامة تركز على العملاء ومنسجمة مع مجموعة بنك بوبيان».



وأضاف: «من المبادئ أيضا الاستفادة من الأعمال القائمة للمجموعة بالإضافة إلى التكنولوجيا والأصول وشبكة التوزيع الخاصة بالمجموعة والتحرر من قيود رأس المال وقيود السيولة من خلال تركيز النمو على الأعمال ذات الكفاءة الرأسمالية وطرح منتجات وخدمات الأعمال التي تلبي احتياجات السوق بالنسبة للعملاء في دول مجلس التعاون الخليجي مع تطوير منصة تكنولوجيا قادرة على مواكبة المستقبل بحيث تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية».



الخدمات الرقمية



وحول تجربة Nomo Bank، قال الصالح إن تجربة البنك الحديث المصرفية التي تعتمد على الخدمات الرقمية بشكل أساسي تتيح للمستخدمين تقديم طلب لفتح حساب بنكي في المملكة المتحدة في غضون دقائق باستخدام الهواتف الذكية، وهو ما يمنحهم تجربة مصرفية مميزة وفريدة من نوعها على مستوى الكويت والعالم.



وأضاف أن ذلك يختصر إجراءات تقديم الطلبات المطولة التي قد تستغرق وقتا طويلا ومن خلال تطبيق الهاتف الذكي الواضح وسهل الاستخدام، حيث يتيح Nomo Bank للعملاء الإنفاق وتحويل الأموال واستثمار ثرواتهم بشكل مستمر مع إمكانية الوصول إلى حساباتهم على مدار الساعة (24 ساعة طوال أيام الأسبوع) بما يناسب أنماط حياتهم المتنوعة.



وأوضح قائلا: «الخدمات المصرفية التي يقدمها Nomo Bank فريدة حيث إنها تتيح لغير المقيمين في المملكة المتحدة من الكويت فرصة مميزة لفتح حساب بنكي في المملكة المتحدة والتمتع بجميع المزايا المرموقة للنظام المصرفي بالمملكة المتحدة كما ان حلول البنك الجديد للخدمات المصرفية المحلية تتيح للعملاء تجنب الرسوم الدولية المرتفعة، بالإضافة إلى إتاحة فرص استثمارية قد لا تتاح في المعتاد لغير المقيمين في المملكة المتحدة».



التنمية المستدامة



خلال عام 2021 استمر بنك بوبيان في تسريع رقمنة كافة عملياته بما يعزز متانة وسلامة الأعمال والقدرة على تلبية النمو الكبير في عمليات البنك بكل كفاءة الى جانب تأثيرات هذه الخطوات العملية في حماية البيئة وتحقيق الأهداف العالمية في التنمية المستدامة.



وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك بوبيان عبدالله المحري: «تمثل التنمية المستدامة ركنا أساسيا في استراتيجية البنك والتي يعتبر الحافظ على البيئة وتقليل نسبة الانبعاثات الالكترونية والمخلفات الورقية جزء رئيسي فيها».



وأشار المحري إلى استمرار بوبيان في تطوير إدارة تكنولوجيا المعلومات لتكون عامل أساسي في تمكين البنك من تحقيق أهدافه المستقبلية الطموحة بما يعود على العملاء بالخدمة الأفضل التي يستحقونها، مضيفا أن البنك ومن منطلق مسؤولية الاجتماعية قام بتقديم ورش عمل لعدد من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة تتعلق بتعزيز الكفاءة والفاعلية وإدارة التغيير.



الأفضل في خدمة العملاء



أكدت الأزمة التي سببها انتشار وباء فيروس كورونا في الكويت مدى القوة التي يتمتع بها بنك بوبيان واستمراره في خدمة العملاء بنفس مستويات الأعوام الماضية ليحافظ البنك على تربعه على قمة خدمة العملاء في الكويت من خلال حصوله على جائزة مؤسسة «سيرفس هيرو» كأفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام الحادي عشر على التوالي منذ عام 2010.



وقال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية بالوكالة عبدالله المجحم إن اكثر ما ميز بوبيان انه على الرغم من ارتفاع نسبة عملائه وزيادتهم المستمرة، إلا ان مستويات الخدمة لديه لم تنخفض أو تتأثر نتيجة هذه الزيادة التي دائما ما يقابلها تحد جديد للموظفين للحفاظ على نفس مستويات الخدمة.



وأضاف أن خدمة العملاء مفهوم راسخ وجزء من ثقافة البنك لأنه معروف ان جميع البنوك لديها نفس المنتج والخدمة ولكن التميز والابداع يكون في الخدمة والكيفية التي يتم التعامل بها مع العملاء خاصة في الكويت التي يرتفع فيها توقعات العملاء.



وأشار المجحم إلى استمرار البنك في الاستحواذ على العديد من الجوائز خلال عام 2021 من بينها جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في الكويت من مؤسسة جلوبل فاينانس و3 جوائز هي افضل بنك إسلامي في العالم في الخدمات الرقمية والأفضل في الكويت والافضل في الشرق الاوسط.



بوبيان تكافل



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة بوبيان تكافل ابراهيم الخزام إن العام الحالي كان مميزا للشركة على كل المستويات سواء من خلال المبادرات الرقمية التي أطلقتها أو المنتجات والخدمات المميزة.



وأضاف في عام 2021 اطلقنا (تطبيق بوبيان تكافل) والذي يعد بمنزلة فرع الكتروني لشركة بوبيان تكافل قادر على بيع العديد من المنتجات التأمينية مع الخدمات الأخرى التي يقدمها للعملاء ويمكن تحميل التطبيق من خلال آبل ستور وغوغل بلاي الى جانب تجديد الموقع الالكتروني بتجربة حديثة ومميزة للعملاء.



وخلال 2021 أطلق تطبيق بوبيان تكافل خدمة «بوبيان درايف» لأول مرة في الكويت والتي تسهم في رفع مستوى القيادة الآمنة في الكويت وتعد بمنزلة مساهمة مجتمعية من الشركة للتوعية والحد من الحوادث المرورية في الكويت مع تقديم خدمات مميزة لعملاء بنك بوبيان بما في ذلك عروض التأمين الحصرية وتطبيق خاصية boubyan checkout على تطبيق بوبيان تكافل.



بوبيان كابيتال



على الصعيد الاستثماري، فقد اختتمت شركة بوبيان كابيتال للاستثمار (الذراع الاستثمارية لبنك بوبيان) عام 2021 بمجموعة من خدماتها الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بجانب حصولها على جائزة أفضل مدير لإدارة الاصول في الكويت Best Asset Manager in Kuwait.



وقالت نائب الرئيس التنفيذي للشركة بدرية حمد الحميضي منذ بداية 2021 قررت شركة بوبيان كابيتال أن يكون عاما استثنائيا لها على وجه الخصوص ولمجموعة بنك بوبيان عامة من خلال طرح خدمات رقمية جديدة في السوق الاستثماري.



وكانت الشركة قد أعلنت عن إطلاق منصة بوبيان انفست والتي تعد أول منصة استثمارية رقمية متوافقة بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتسعى من خلالها لمواكبة التطورات التقنية وتقديم الحلول المناسبة لعملاء بوبيان لتمكنهم من الحصول على تجربة استثمارية فريدة ومتكاملة.



مجموعة من البنوك والشركات



تضم مجموعة ضخمة من 3 بنوك و3 شركات هي:



٭ بنك بوبيان.



٭ بنك لندن والشرق الأوسط.



٭ بنك Nomo.



٭ شركة بوبيان كابيتال.



٭ شركة بوبيان تكافل.



٭ شركة بوبيان الوطنية.



دعم كبير لـ «لنكن على دراية»



خلال العام الحالي ساند بنك بوبيان حملة (لنكن على دراية) انطلاقا من أهمية الدور الذي تلعبه البنوك المحلية للتوعية بمختلف الأنشطة والعمليات المصرفية التي تقوم بها بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت.

وجاء ذلك من منطلق حرص بوبيان على رفع درجة الوعي لدى جميع العملاء وغيرهم، لاسيما في ظل زيادة التحديات التي تواجهها البنوك نتيجة التطورات التي يشهدها العالم على كل المستويات وهو ما يزيد من أهمية دور البنوك في زيادة الثقافة والوعي المصرفي.