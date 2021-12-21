طلال بارا



أعلنت شركة الزياني للسيارات مؤخرا عن افتتاحها الرسمي لمعرض العلامة التجارية الجديدة «لينك آند كو» والكائن في منطقة الري، حيث رافق حفل الافتتاح تقديم سيارة لينك أند كو 01 متعددة الاستخدامات ذات مقاييس الفخامة العالمية.



وفي هذه المناسبة، قال إل في فينود المدير العام في شركة الزياني: فخورون بإطلاق «لينك آند كو» لأول مرة في دول المنطقة، وهي علامة تجارية متميزة بتصميمها الأوروبي والتكنولوجيا المتطورة مع تصنيف سلامة خمس نجوم من E-NCAP.



وتعد مجموعة الزياني واحدة من أكثر وكلاء السيارات الفاخرة شهرة في منطقة الخليج العربي، حيث تجمع أرقى ماركات السيارات في التاريخ تحت سقف واحد، بما في ذلك جاكوار، مازيراتي، فيراري، وبنتلي.



لينك آند كو (Lynk & Co) شركة صينية للسيارات الفاخرة، أسستها مجموعة «جيلي» عام 2016، وتم وضع تصاميم مركباتها والتكنولوجيا المستخدمة في مدينة غوتنبرغ السويدية بالتعاون مع «فولفو» المملوكة من قبل المجموعة الصينية، وصحيح أنه لم يمر على تواجدها بالأسواق سوى بضع سنوات، إلا أنها استطاعت إبهار الجميع بتقنياتها المتقدمة.



لينك آند كو 01



سيارة لينك آند كو 01 أول نموذج سيتم إطلاقه وهي تحمل أحدث تصميم تحت مسمى «ميغا-سيتي كونتراست»، الذي يبرز جمالية التفاصيل للسيارة ويشير إلى هدف العلامة التجارية «تغيير التنقل إلى الأبد»، لجلب الشعور المتميز عند تجربة قيادتها.



ويعبر تصميم واجهة «لينك آند كو 01» الأمامية عن الحياة العصرية الشبابية، وتزود بإضاءات متنوعة تتضمن مصابيح LED بتقنية «أورورا بوريليس» النهارية، ومصابيح LED الخلفية بتقنية «Energy Cube» والمصابيح الأمامية LED المنفصلة مع العدسة.



القوة المحركة



ميكانيكياً، تزود لينك آند كو 01 بمحرك توربو سعة ليترين يولد قوة 218 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 325 نيوتن متر يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.



وتتمتع لينك آند كو 01 بشاسيه متين، ومع 20 وظيفة من الأنظمة الإلكترونية والتقنيات المتقدمة المساعدة للسائق، توفر «لينك آند كو 01» الشعور بالتحكم المطلق لدى القيادة، والمساعدة الذكية لتجربة القيادة التي لا مثيل لها.



بالإضافة إلى ذلك، حصدت «لينك آند كو 01» على تصنيف 5 نجوم في اختبار E-NCAP لعام 2021 في ضمان أعلى مستويات السلامة والأمان، حيث يوفر نظام المعلومات والترفيه أعلى مستويات الراحة من أجل تحقيق التواصل مع العالم.



رفاهية وراحة



تمتلك «لينك آند كو 01» روح الفخامة والرفاهية بنفس القدر مع العديد من العلامات التجارية الفاخرة الأخرى، حيث يوفر نظام Harman Infinity الصوتي متعة سمعية رائعة أثناء القيادة، كما تعطي المقاعد الجلدية الفاخرة شعورا بالفخامة والراحة، اما الإضاءة المحيطة فتوفر تجربة بصرية لا تضاهى ليلا.



وتم تزويد قمرة القيادة بنظام AQS لتنقية الهواء واستشعار جودته وهو ما سيوفر راحة مضافة لركاب المقصورة، كما تم تجهيزها بوظائف دخول السيارة ونظام البصمة لتوفير المزيد من السهولة للاستخدام اليومي.



وتوصف «لينك آند كو01» بأنها سيارة عصرية متصلة بفضل التقنيات التي توفرها «على بعض طرازاتها»، حيث يدعم نظامها الترفيهي اتصال الهواتف الذكية من خلال mirrorkink وآبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ويتصل هذا النظام بشبكة الانترنت بصورة دائمة وبالخدمات السحابية الخاصة بالمركبة المطورة بالتعاون مع «اريكسون»، وهو ما يمكن المستخدم من مشاركة سيارته مع أفراد عائلة عبر مفتاح رقمي خاص بتطبيق «لينك آند كو» يستطيع من خلاله مراقبة السيارة وموقعها والعديد من المعلومات الأخرى.