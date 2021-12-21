«سأدفع 11 مليار دولار ضرائب للعام الحالي»

إيلون ماسك، الملياردير الأميركي، يعلن قيمة الضرائب التي سيدفعها للعام الحالي، برقم تاريخي كما وعد سابقا، وذلك ردا على منتقديه الذين يتهمونه بمراكمة الثروة وعدم دفع ضرائب موازية لها.