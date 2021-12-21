«سأدفع 11 مليار دولار ضرائب للعام الحالي»
إيلون ماسك، الملياردير الأميركي، يعلن قيمة الضرائب التي سيدفعها للعام الحالي، برقم تاريخي كما وعد سابقا، وذلك ردا على منتقديه الذين يتهمونه بمراكمة الثروة وعدم دفع ضرائب موازية لها.
«شراء حقوق أغاني ماريا كاري أفضل من الاستثمار في الذهب والنفط»
ميرك مركورياديس، مستثمر بريطاني كندي، يؤكد أنه يركز على شراء حقوق أفضل الأغنيات الغربية، والتي تولد له أرباحا أفضل من الذهب والنفط، على حد قوله.
«أفتقد الزواج، لأنه يشعرني بالأمان»
أديل، المغنية الأميركية، 33 سنة، تؤكد أنها تفتقد الزواج، وتنصح أصدقاءها بالمرور بتجربة الزواج لأن له الكثير من الفوائد ومنها انه يجلب الشعور بالأمان .