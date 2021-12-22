أعلنت شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، توقيعها اتفاقية شراكة استراتيجية مع جمعية النجاة الخيرية، لتوفير حزمة من الحلول السحابية الحديثة والمبتكرة وخدمات مركز البيانات والأمن السيبراني، لتكون Ooredoo المحرك الرئيسي لتعزيز رحلة التحول الرقمي لجمعية النجاة الخيرية.



وتم الإعلان عن هذه الشراكة التي تنص بموجبها على نقل معلومات مواقع جمعية النجاة لشركة Ooredoo في حفل التوقيع الذي عقد يوم أمس الثلاثاء في برج Ooredoo، بحضور الرئيس التنفيذي لدى Ooredoo الكويت - عبدالعزيز يعقوب البابطين، والمدير التنفيذي لقطاع المستهلك والأعمال - عيسى الموسى، ومدير أول إدارة الحلول التقنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - محمد يوسف، ومدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي - مجبل الأيوب، ومدير العلاقات العامة والاتصالات الداخلية - ناظم الغبرا.



كما شهد الحفل حضور ممثلي جمعية النجاة، رئيس قطاع البرامج والمشاريع والمدير العام بالتكليف - عبدالله الشهاب، ورئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام - عمر الثويني، ومدير إدارة الاستثمار ومدير القانونية بالتكليف - فيصل الشراح، إلى جانب مدير تقنية المعلومات - حازم سليمان.

وأوضحت Ooredoo الكويت خلال الحفل أنها، وبموجب اتفاقية الشراكة، ستوفر حلولا سحابية مبتكرة لتعزيز البنية التحتية الرقمية الخاصة بجمعية النجاة، معتمدة على الاستخدام الأمثل لأحدث التقنيات والتجارب والخبرات التي تمتلكها في هذا القطاع، كما ستوفر Ooredoo خدمة التعافي من الكوارث التي توفر استضافة مدارة وموقع مشترك وذلك من خلال خيارات الربط العالمي مثل خدمات MPLS، والإيثرنت العالمي وشبكات الإنترنت الخاصة الافتراضية (VPN).



كما ستقدم Ooredoo خدمة التخزين المدار والنسخ الاحتياطية، حيث توفر خدمات التخزين المدار تخزينا للبيانات يتميز بالتوافر الدائم وإمكانية التطوير في أي وقت، مع حماية البيانات لأنظمة الجمعية الموجودة في مركز الكويت للبيانات.



وعلق الرئيس التنفيذي لدى Ooredoo الكويت، عبدالعزيز يعقوب البابطين، قائلا: تهدف استراتيجية Ooredoo إلى إرساء القواعد للتحول الرقمي لنكون الشركة الرائدة في الرقمنة والابتكار في البلاد، مما يؤدي إلى إثراء تجربة العملاء الرقمية وتعزيز الاقتصاد وخلق مجتمع رقمي شامل.