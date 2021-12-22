تستعد الولايات المتحدة لكي تصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال عام 2022، وقد تحتفظ بذلك اللقب لسنوات قادمة، فحسبما نقلت «رويترز»، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية وصول صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية إلى 11.5 مليار قدم مكعبة يوميا في 2022.



وهو ما من شأنه أن يمثل ما يقرب من 22% من الطلب العالمي المتوقع على الغاز الطبيعي المسال البالغ 53.3 مليار قدم مكعبة يوميا في العام المقبل، حسبما ذكر محللون لدى «جولدمان ساكس».



ومنذ عام 2015، وصل الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية سنويا، وهو ما يعود في أغلبه إلى ارتفاع الطلب في الصين وبقية آسيا.



وتمت تلبية الكثير من هذه الشهية العالمية من خلال الزيادة المطردة في صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية، التي وصلت إلى مستويات قياسية جديدة سنويا منذ عام 2016، ومن المتوقع أن تستمر في 2022.