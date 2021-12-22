أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن آخر عروضه المميزة على حساب الراتب، حيث يقدم البنك للعملاء الجدد فرصة الحصول على تمويل بدون أرباح لغاية 50 ألف دينار، وعلى فترة سداد 5 سنوات، وذلك عن طريق مرابحة تمنح وفق أحكام الشريعة الإسلامية، عند تحويل راتبهم.



ومن خلال هذه الحملة، وعند تحويل الراتب، يمكن للعميل الاختيار بين الحصول على مرابحة تصل حتى 50 ألف دينار لتحويل مديونيته أو القيام بالبناء أو تلبية غيرها من احتياجات التمويل، أو الحصول على تمويل السيارات بمرابحة تصل إلى 25 ألف دينار من دون أرباح على 5 سنوات لشراء أي سيارة من أي من وكالات السيارات في الكويت، كذلك يشتمل العرض على المتقاعدين حيث يقدم لهم التمويل لغاية 15 ألف دينار من دون أرباح.



وفي تصريح من المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي، قال: باعتبارنا بنك للحياة فإننا نحرص دائما على أن نكون الشريك المثالي لعملائنا ونسعى دائما الى ابتكار الحلول التي تمكننا من مساندتهم في جميع الأمور التي تشغل حياتهم.

ومن هذا المنطلق، قمنا بإطلاق هذا العرض على حساب الراتب ورفع قيمة التمويل ومن دون أرباح لتلبية احتياجات عملائنا.



وأضاف أن من ضمن المزايا المتعددة التي يقدمها حساب الراتب لدى البنك هي حصول العميل على بطاقة ائتمانية مجانا للسنة الأولى، سواء بطاقة «فيزا إنفينيت»، أو «ماستر كارد ورلد»، أو «فيزا سيغنتشر»، والتي تمنح لحاملها فرصة الدخول لقاعات الـ VIP في مطارات العالم، وخدمات الكونسيرج، بالإضافة إلى خصومات عديدة، مع الاسترجاع النقدي لغاية 5% ثابتة بغض النظر عن المبلغ المستخدم في الشراء، وذلك ابتداء من 1 يناير 2022.



يجدر الذكر أن KIB يقدم خدمات التمويل لعملائه، والمتوافقة تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية، بعروض وتسهيلات عديدة، مع مجموعة من المزايا والخدمات المساندة التي تؤكد التزامه بتقديم تجربة مصرفية شاملة واستثنائية تلاقي تطلعاتهم وتسهم في تحقيق متطلباتهم وأهدافهم.