«القبـض علـى القرديـن المتسببين في إبادة 250 جروا، ثأرا لقتل قرد رضيع»

وكالة أنباء بريس تراست الهندية، تعلن إلقاء القبض على القردين المتسببين في إبادة مجتمع الكلاب من قرية لافول الهندية، بعد تحليل 500 ساعة من فيديوهات كاميرات المراقبة، وتحديد القردين المسؤولين عن خطف الجراء الصغيرة والإلقاء بها من شاهق لقتلها.