«إلغاء السفر أهون من إلغاء الحياة»
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة الدولية، ينصح من يفكرون في السفر رغم انتشار المتحور أوميكرون حاليا، بإلغاء سفرهم، بدلا من تهديد حياتهم وحياة الآخرين.
«القبـض علـى القرديـن المتسببين في إبادة 250 جروا، ثأرا لقتل قرد رضيع»
وكالة أنباء بريس تراست الهندية، تعلن إلقاء القبض على القردين المتسببين في إبادة مجتمع الكلاب من قرية لافول الهندية، بعد تحليل 500 ساعة من فيديوهات كاميرات المراقبة، وتحديد القردين المسؤولين عن خطف الجراء الصغيرة والإلقاء بها من شاهق لقتلها.
«لن أتزوج مجددا أبـدا، لأني أعجز عن فهم الرجال»
كيلي كلاركسون، المغنية الأميركية (44 عاما) تعترف بأنها تعجز عن التمييز بين الرجل الطيب والرجل السيئ، ولذا قررت ألا تخاطر بالزواج من أي رجل مجددا.
«شاركوني حفل عيد ميلادي المائة في السينما»
بيتي وايت، الممثلة الأميركية، تحتفل بعيد ميلادها المائة، بإصدار تذاكر لحضور عرض فيلم سينمائي مدته 1:40 دقيقة لأفضل محطات حياتها الفنية ويعرض بدور السينما.