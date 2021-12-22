تطلق جمعية الرحمة العالمية صباح الجمعة حملتها الخيرية لرعاية الأيتام في عدة دول، تحت شعار "مات أباه.. هل سترعاه؟" وذلك لرعايتهم صحياً وتعليمياً وغذائياً.

وفي هذا الإطار قال الأمين المساعد للاتصال وتكنولوجيا المعلومات في جمعية الرحمة العالمية د. عدنان الحداد: إن قرابة 10 آلاف طفل حول العالم يفقدون ذويهم يومياً، فيما تجاوز عدد الأيتام 140 مليونا حول العالم، وفقاً للأرقام الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، مضيفاً أن مثل هذه الأرقام تضعنا كمؤسسات خيرية وإنسانية أمام مسؤولية كبيرة وهي ضرورة كفالة ورعاية هؤلاء الأيتام.

وأوضح الحداد أن حملة " فقد أباه.. هل سترعاه؟ سيكون سهم إغاثة اليتيم فيها بمبلغ قدره 9 دنانير، وتستهدف دعمهم بالوجبات الغذائية، وسداد جزء من رسوم اليتيم الدراسية، مع تزويدهم بالقرطاسية اللازمة، بالإضافة إلى رعايتهم صحياً بدفع رسوم الكشف الطبي وتوفير الأدوية الضرورية لهم.

ودعا الحداد جموع المحسنين الكرام لاستشعار عظيم الأجر والمثوبة، والتكافل مع هؤلاء الأيتام، مُذكراً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ في الْجَنَّةِ , وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى , وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلاً" سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يخلف بالخير على كل مساهم في هذا العمل المبارك.