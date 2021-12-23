قدم العضو أحمد هديان سؤالا بشأن أوامر البناء وتسليم الحدود بمدينة المطلاع.



وقال هديان في سؤاله: إن البلدية قد بدأت منذ فترة إصدار أوامر البناء وتسليم الحدود بمدينة المطلاع السكنية في بعض الضواحي وتزامنا مع اقتراب الانتهاء من أعمال البناء في هذه الضواحي، أتوجه بالأسئلة الآتية.



٭ متى يتم إصدار أوامر البناء وتسليم الحدود لباقي ضواحي مدنية المطلاع السكنية؟



٭ هل تم الانتهاء من البنية التحتية لجميع الضواحي؟ وفي حالة لم يتم الانتهاء من البنية التحتية في جميع الضواحي يرجى تزويدنا بأرقام الضواحي المتبقية.



٭ ما الجدول الزمني لتسليم جميع ضواحي المنطقة وبدء إصدار أوامر البناء وتسليم الحدود؟