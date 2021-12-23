مصادر لـ «الأنباء»: الوزارة وضعت خطة لإعادة افتتاح أجنحة «كوفيد - 19» والعنايات المركزة في حال زيادة الحالات أو إذا استدعى الأمر

السند: ندعو إلى تأجيل السفر في الوقت الحالي واقتصاره على الحالات الضرورية والمبادرة بتلقي الجرعة الثالثة والتطعيمات الموسمية



حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله



في الوقت الذي تم الإعلان فيه عن اكتشاف 12 حالة جديدة لـ «أوميكرون» في البلاد، تعقد وزارة الصحة عدة اجتماعات مكثفة لدراسة تطورات وضع الفيروس والزيادة في عدد الحالات لوضع الخطط والبروتوكولات المناسبة لمواجهة المرض.



وذكرت مصادر صحية في تصريح لـ«الأنباء» أن الوزارة وضعت خطة لإعادة افتتاح أجنحة كوفيد-19 والعنايات المركزة في حال زيادة الحالات واستدعى الأمر ذلك.



وبينت المصادر أن وزارة الصحة لديها خطط محكمة وفق البروتوكولات العالمية، مؤكدة على أن الوضع مازال مطمئنا، إلا أن الالتزام بالاشتراطات الصحية مطلوب لوقف الانتشار للفيروس.



وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند قد أعلن بعد ظهر أمس عن رصد 12 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون (B.1.1.529) من فيروس كورونا في الكويت، قادمة من عدة جهات أوروبية، وتم تطبيق العزل الصحي، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والصحية، وإجراءات التقصي الوبائي كافة.



وأكد السند ضرورة الالتزام بتطبيق الحجر الصحي للقادمين من خارج البلاد، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والالتزام بتطبيق جميع سبل الوقاية الأخرى، والتي من أهمها استكمال تطعيمات كوفيد-19، والمبادرة لأخذ الجرعة التعزيزية (الثالثة) من لقاح كوفيد-19، وتجنب التجمعات غير الآمنة، ومواظبة تطهير اليدين، والالتزام بتطبيق مسافات آمنة بين الآخرين، مؤكدا في السياق نفسه ضرورة الحرص على تلقي التطعيمات ضد أمراض الشتاء الموسمية.



كما شدد السند على ضرورة تأجيل السفر في الوقت الحالي، واقتصاره على الحالات الضرورية، وذلك لضمان أعلى مستوى من الحماية والوقاية، متمنيا السلامة للجميع.