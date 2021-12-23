عبدالعزيز الفضلي



أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد عن تشكيل فريق بالهيئة للنظر في المناهج الدراسية الخاصة بالمجال البيئي والعمل على تطويرها بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية لغرس مفاهيم بيئية متطورة لدى أجيالنا القادمة.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ عبدالله الأحمد إلى الصحافيين خلال حضوره حفل افتتاح حديقة مدرسية نموذجية صديقة للبيئة والتي تقيمها ثانوية الجزائر بدعم من معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة للبيئة والأمانة العامة للأوقاف، وذلك بحضور الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد ومختار منطقة الشامية إبراهيم المشعل وعدد من التربويين والمهتمين.



وقال الأحمد: إننا سعداء بتواجدنا في ثانوية الجزائر لمشاهدة هذه المبادرة الهادفة لإثراء الفكر البيئي من خلال حديقة نموذجية تمت فيها زراعة العديد من الشتلات عن طريق الفريق التطوعي «نحميها» إضافة إلى تدوير المخلفات وزراعات مختلفة، مشيرا إلى أن ذلك يبين مدى اهتمام القائمين على هذه الثانوية وإدارتها المدرسية بوزارة التربية التي قامت بزرع هذا الفكر البيئي.



وأضاف: نتمنى متابعة هذا الجهد وتعميمه على المدارس الأخرى بالكويت والذي سيساهم بشكل إيجابي لزيادة الوعي البيئي لدى المجتمع والطلبة وغرس ذلك في مجتمعاتنا وأجيالنا القادمة مثل هذه المشاريع التي نراها على ارض الواقع، مؤكدا أننا في الهيئة ندعم جميع الأنشطة الخاصة بالوعي البيئي في المجتمع ونساهم بشكل إيجابي لزيادة مثل هذه المشاريع.



وأشار الأحمد إلى أنه عند إيجاد مجتمع واع بيئيا نستطيع بذلك تقليل من التكلفة المادية لمعالجة مرادم النفايات والقضاء على الأمراض الموجودة، لافتا إلى انه إذا انعكس تعاملنا مع الأمور بشكل بيئي سليم فسينعكس بالإيجاب على الصحة العامة وميزانية الدولة، مشيدا في الوقت نفسه بالفرق التطوعية التي نفتخر فيها لقيامها بمثل هذه المشاريع والأنشطة الهامة.



من جانبه، أعرب الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد عن بالغ سعادته لما شاهده من مشروع يعد مفخرة للأسرة التربوية، مشيرا إلى أن ما جسدته الإدارة المدرسية في ثانوية الجزائر هو عمل رائع ومتكامل من خلال اللجان التطوعية التي قدمت الكثير لإبراز هذه الأنشطة البيئية المستحدثة.



وأضاف المقصيد: نشكر الجهات الداعمة لهذا المشروع الذي يثري الميدان التربوي، متمنيا استمراره وتعميمه على بقية المدارس خاصة في ظل التعاون المثمر مع الهيئة العامة للبيئة ووجود مديرها الشيخ عبدالله الأحمد الداعم لمثل هذه الفعاليات، وكذلك مختار منطقة الشامية إبراهيم المشعل الذي يولي اهتماما كبيرا في مثل هذه المشاريع الحيوية التي تخدم أبناءنا الطلبة وتغرس في نفوسهم الجانب البيئي.



الحديقة مفتوحة لجميع المدارس



قالت مديرة ثانوية الجزائر دينا العتيقي إن الحديقة مفتوحة لجميع طلبة المدارس بمراحلها المختلفة في الفترة الصباحية، موضحة ان الزيارة والترتيب لها سيكون بالتنسيق مع الإدارة المدرسية حتى تعم الفائدة جميع أبنائنا الطلبة.