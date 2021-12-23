وقعت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» وجمعية الإغاثة الانسانية في الكويت منحة تهدف الى تخصيص أموال الزكاة للاجئين الروهينغيا بالهند في تمكين أكثر من 3.867 فردا من اللاجئين في الهند من توفير المواد الأساسية من مواد المأوى والمستلزمات الصحية وتقديم المساعدة النقدية للاجئين ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن شأن الاتفاقية أن تسهم في تمويل صندوق الزكاة التابع للمفوضية وتضمن وصول 100% من أموال الزكاة إلى مستحقيها.



وفي هذا السياق قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإغاثة الإنسانية د.سلطان فهد الخنة: نتوجه بالشكر الجزيل لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، على اهتماماتهم ورعايتهم وعناياتهم الدائمة والمستمرة وتوجيهاتهم السامية بالعمل الخيري والإنساني الذي تبرز فيه كويت الإنسانية والعطاء في ظل قيادتهم المباركة.

من جهتها، قالت ممثل مفوضية اللاجئين في الكويت نسرين ربيعان: من شأن هذا الدعم أن يضمن أيضا حصول العائلات والأشخاص على الخدمات الأساسية.