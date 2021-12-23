أقامت الهيئة العامة للقوى العاملة الحفل الختامي للبرنامج التدريبي الثاني للحصول على «شهادة محاسب مالي معتمد وشهادة الزمالة المهنية الأميركية CIFA».



وأكد نائب المدير العام لقطاع شؤون العمالة الوطنية عبدالله المطوطح أهمية الشراكة بين الهيئة العامة للقوى العاملة والجمعيات المهنية المتخصصة، لاسيما جمعية المحاسبين والمراجعين، وذلك في مجال تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل لإكسابهم المهارات والخبرات التي يتطلبها العمل في القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي من تم تدريبهم في دورة محاسب مالي معتمد 40 باحثا عن عمل.

وأفاد بأن هذا البرنامج يعقد للمرة الثانية على التوالي وذلك بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ويضم البرنامج 20 باحثا عن العمل من الذكور والإناث من الجامعيين تخصص محاسبة، ويعتبر هذا البرنامج من أهم العقود التدريبية التي أبرمتها الهيئة مؤخرا لما له من أهمية وحاجة في القطاع الخاص وبالأخص في قطاع المال والاستثمار ومكاتب التدقيق.