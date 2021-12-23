ناقش اجتماع كبار المسؤولين للمؤتمر والمنتدى الوزاري ضمن اعمال الدورة الـ41 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء آثار وتداعيات جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد- 19) على المجتمعات العربية.



وترأس وفد الكويت في الاجتماع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز الشعيب ممثلا للوزير د.مشعان العتيبي، كما شارك بالاجتماعات التنسيقية للدورة، ومؤتمر وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية والمجالس الوزارية العربية المعنية بالقطاعات الاجتماعية لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الرياض وبمشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب من 20 دولة من ضمنها مصر وممثلو منظمات إقليمية ودولية والبنك الدولى واليونسكو، كما سيشارك أيضا رؤساء المكاتب التنفيذية للمجالس الوزارية العربية المتخصصة للصحة والشباب والرياضة، وعدد من رؤساء ومديري المنظمات العربية المتخصصة، وتستمر الفعاليات حتى الخميس المقبل.

وتنعقد الدورة الـ 41 برئاسة المملكة العربية السعودية، وتناقش هذا العام سبل التعافي من جائحة كورونا، ودعم الجهود العربية لمواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 لاسيما فيما يتعلق بالموضوعات ذات الصلة بالفقر المتعدد الأبعاد، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وملفات الأسرة والطفولة وغيرها من الموضوعات المهمة التي تمس حياة المواطن العربي.

ويحظى انعقاد المؤتمر والمنتدى على الاهتمام بمسألة التعافي من كوفيد- 19، بوصفها أولوية مهمة متقدمة لحياة المواطن العربي، كما ستبحث أعمالهما على المستوى الوزاري ورقتين رئيستين مقدمتين من جامعة الدول العربية ومن اليونسكو، بالإضافة إلى ورقة عن تأثير الجائحة على الفقر المتعدد الأبعاد في الدول العربية، فيما ستختتم أعمالهما ببيان يرفع إلى القمة العربية المقبلة، لأخذ الدعم والتوجيه السياسي اللازم بشأنه.