محمد راتب

صرح رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية علي فهد الفهد بأن كتاب «التشريعات التعاونية للقوانين والقرارات التنظيمية للقطاع التعاوني» الذي قام بإعداده بالتعاون مع رئيس مجلس إدارة جمعية صباح السالم التعاونية أحمد محمد هلال العتيبي يعد مرجعا شاملا ومفصلا لتيسير البحث والاطلاع على القوانين الأساسية والتعديلات التي جرت على موادها.



وذكر أن الكتاب مخصص للمهتمين بالشأن التعاوني سواء للأعضاء الحاليين أو الراغبين في الترشح لعضوية مجالس الإدارات، كما يعتبر توثيقا وتأصيلا لمسيرة العمل التعاوني، وهو الأول من نوعه في تاريخ الجمعيات التعاونية في الكويت.



وأشار إلى أن التعديلات والإضافات التي تمت على قوانين العمل التعاوني كان لها أثر إيجابي بالغ انعكس على الجمعيات التعاونية، متوجها بالشكر لرجال العمل التعاوني ووزارة الشؤون الاجتماعية في تحقيق ما وصلنا إليه من القوانين التي أتاحت الفرصة نحو التطوير المستمر في القطاع التعاوني، والذي يعود بالنفع في المقام الأول على المساهمين وأبناء المنطقة.



وعن توزيع الكتاب بين الفهد أنه تم إهداء أول نسخة منه إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي، كما تم إرسال نسخ منه إلى جميع أعضاء مجالس الإدارات للجمعيات التعاونية، ويمكن الحصول على نسخة من الكتاب بمراجعة جمعية مشرف التعاونية أو جمعية صباح السالم التعاونية.