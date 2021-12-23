أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان شركة ناقلات النفط الكويتية تعاقدت مع شركة فرنسية بقيمة تزيد على 4 ملايين يورو لتصنيع الغطاء البلاستيكي الخاص بأسطوانات غاز الطبخ في المنازل، ويضمن العقد توريد 101 مليون غطاء بلاستيكي لأسطوانات الغاز المعبأة.



وقالت المصادر إن العقد سيتم توقيعه مع شركة Makeen Energy الفرنسية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من حرصها على جودة وسلامة أسطوانات الغاز البترولي المسال وضمان مطابقتها لكل الاشتراطات والمقاييس العالمية المعتمدة.



تجدر الإشارة الى أن شركة ناقلات النفط الكويتية قد أصدرت بيانا أمس حول توفير 5 ملايين غطاء بلاستيكي، وكانت الشركة توقفت عن وضع الأغطية البلاستيكية على أسطوانات الغاز خلال الفترة القليلة الماضية، بسبب الصيانة الدورية على أجهزة ومعدات مصانع الغاز المسال، مؤكدة أنها فقط للضمان التجاري للأسطوانات المعبأة، وأن عدم وجودها لا يخل إطلاقا بأي شكل من أشكال سلامة وجودة أسطوانات الغاز.