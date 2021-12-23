نظّم بنك وربة سحب السنبلة الأسبوعي الخامس والأربعين، حيث أعلن عن أسماء الفائزين بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: حبيب مهدي عوض الشمري، بشار بدر مبارك الزوير، فراج فهيد سعيد الهاجري، محمد عواد غلاب العازمي، حيدر أحمد فخرائي، بدر عبدالله أحمد الغيث، صالح بندر صالح مليس، فهد حبيب ظاهر الشمري، منيرة صالح عطا الله المطيري، أمينة طنا طواري العنزي.



ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين في توفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.

وحول الشروط، يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل مازال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر.



لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.