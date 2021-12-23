7.6 فلوس للسهم.. معدل التوزيعات النقدية للشركات المدرجة بالفترة بين 2011 و2020

1.08 % لكل سهم.. معدل توزيعات المنح للشركات المدرجة خلال السنوات العشر الأخيرة



أعدها للنشر: مصطفى صالح



تنشــــر «الأنبـــــاء» دراسة خاصة أعدها الرئيس التنفيذي لشركة «إكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال» م.نايف بستكي، حول توزيعات أرباح الشركات السنوية، والتي تعتبر محط أنظار واهتمام المستثمرين وصغار المساهمين بشكل خاص، والتي تساهم في تضخيم العائد على رأس المال المستثمر.



ويشير التقرير السنوي لشركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال الى أن معدل التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في بورصة الكويت خلال السنوات العشر الأخيرة، بالفترة بين 2011 و2020، قد بلغ نحو 7.6 فلوس للسهم الواحد، وذلك بعدما كانت 7.8 فلوس للسهم الواحد في عام 2019.



وفي هذا السياق، يقول م. نايف بستكي إن معدل توزيعات المنح للشركات المدرجة خلال فترة السنوات العشر الماضية كانت نحو 1.08% لكل سهم، وذلك بعدما كانت 1.11% لكل سهم في العام 2019.



وتوضح شركة اكسبر للاستشارات أن استمرارها في اصدار النسخة الجديدة من هذا التقرير، جاء بسبب اهمية توعية أصحاب المصالح بشكل عام، والمستثمرين منهم بشكل خاص، حول أسباب اختيار الأسهم ذات العوائد الجيدة.



التوزيعات النقدية



وعلى الرغم من انتشار جائحة فيروس كورونا خلال السنة المالية 2020/2021، إلا ان الشركات المدرجة استطاعت اثبات قدرتها على تلبية احتياجات أصحاب المصالح والاستمرار في توزيع المزيد من الأرباح خلال عام الماضي.



وتشير أبحاث «اكسبر للاستشارات» الى أن أفضل شركة قامت بتوزيع الأرباح النقدية خلال السنوات العشر الماضية في السوق الكويتي، كانت هيومن سوفت القابضة، وذلك بقيمة 125 فلسا للسهم الواحد فيما احتلت شركة «Ooredoo» المركز الثاني، بالتناصف مع شركة اسمنت بورتلاند الكويت، بمعدل توزيعات نقدية سنوية تعادل 74 فلسا للسهم، أما المركز الرابع فقد كان من نصيب شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية، بمعدل توزيع للأرباح، تقدر بنحو 72 فلسا للسهم.



توزيعات المنح



كما استطاعت اغلب الشركات الاستمرار في استراتيجيتها السابقة - ما قبل جائحة كورونا - بتوزيع المزيد من أرباح المنحة خلال العام الماضي، حيث تشير تقارير شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال الى أن شركة الأنظمة الآلية هي من أبرز الشركات في السوق المحلي، بالنسبة لتوزيع المنح- الأسهم- بمقدار 10.8% لكل سهم سنويا.



وجاء بيت التمويل الكويتي (بيتك) في المركز الثاني من حيث معدل توزيعات المنح بقيمة 10.1% سنويا، كما احتلت شركة هيومن سوفت المركز الثالث بالنسبة لأكبر الشركات توزيعا للأرباح المنح، بنسبة تقدر بنحو 8.7%.



وختاما، قال بستكي ان نحو 67 شركة من الشركات المدرجة في بورصة الكويت تقوم باستمرار بتوزيع الأرباح النقدية بشكل مستمر، مقابل 18 شركة فقط تقوم بتوزيع أرباح المنح على مساهميها.



جدير بالذكر، أن 13 شركة من الشركات المدرجة ببورصة الكويت هي التي كانت تقوم بتوزيع الأرباح النقدية والمنح على حملة أسهمها بشكل مستمر، حتى خلال فترة جائحة كورونا.



وفي سياق متصل، فإنه إذا ما أراد المستثمرون ورجال الاعمال تقليل فرصة المخاطرة واقتناص المزيد من الفرص الاستثمارية، فإنه يتعين عليهم متابعة سلوك الشركات والأسهم بشكل دقيق.

كما أن مثل تلك التقارير والبيانات المالية التي تعتمد على الشفافية والوضوح، من شأنها دعم المستثمر الأجنبي، والذي يبحث عن بيانات مالية ومؤشرات فنية دقيقة، لتوجيه رأس المال في الأسواق الخليجية.

كما ان التناغم بين «شركات التوزيعات» و«شركات النمو» والذي سيتم تسليط الضوء عليه في التقارير القادمة أثره في إنعاش قطاع الاستثمار بالكويت.