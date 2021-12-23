القاهرة - مجدي عبدالرحمن وهالة عمران



تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المصري اجتماعا يوم الإثنين المقبل، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بشأن إعلان وزير التربية والتعليم عن إلغاء نظام التشعيب (علمي علوم - علمي رياضة) في الثانوية العامة بداية من دفعة 2022/2023، على أن يكون نظام التشعيب مطبق على دفعة هذا العام 2021/2022 فقط.



وانتقد سالم القرار في طلب الإحاطة متسائلا عن فلسفة صدور هذا القرار فجأة خلال هذا الوقت وبعد مرور نصف العام الدراسي، ولماذا لم يتخذ الوزير القرار قبل بداية العام الدراسي حتى تكون الرؤية واضحة أمام طلاب الفرقة الثانية ثانوي وحتى يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب لهم ولقدراتهم العلمية، مستفسرا أيضا عن مدى التنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن ذلك القرار لأنه سيترتب عليه تغيير آليات العمل بالتنسيق نظرا لأن هناك كليات معينة لشعبة علمي علوم وأخرى لعلمي رياضة.



وجاء بطلب الإحاطة «أن هذا النظام سيحدث تداخلا بين الدفعة الأخيرة التي سيطبق عليها النظام القديم وأول دفعة على النظام الجديد حال رسوب طالب من النظام القديم في مادة أو أكثر أو تأجيل امتحان مادة أو أكثر، خاصة أنه سيتم دمج بعض المواد مع بعضها البعض وإلغاء أخرى في النظام الجديد، وبذلك نعاود مشكلة دفعة التابلت وما قبلها وما حدث بتنسيق الثانوية العامة هذا العام».



إلى ذلك، نفى د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري صحة الجداول المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي والمتعلقة بعدد الأسئلة ونوعيتها لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.



وقال الوزير - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - إن الجداول المنشورة لا أساس لها من الصحة ولا علاقة لها بالوزارة ولا يجب الالتفات إليها وإن عبرت عن شيء فإنها تستغل انشغال الكثيرين بالامتحانات وعزوف الكثيرين منا عن التعلم، بحسب تعبيره.