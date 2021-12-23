«ترشح ترامب للانتخابات مؤكد، وأنا نصحته بإعلان جرعته التعزيزية»

بيل أورايلي، المذيع الأميركي وصديق الرئيس ترامب، يعلن أنه هو من نصح الرئيس ترامب بإعلان جرعته التعزيزية، لكون اللقاح من إنجازات إدارته السابقة.