«ترشح ترامب للانتخابات مؤكد، وأنا نصحته بإعلان جرعته التعزيزية»
بيل أورايلي، المذيع الأميركي وصديق الرئيس ترامب، يعلن أنه هو من نصح الرئيس ترامب بإعلان جرعته التعزيزية، لكون اللقاح من إنجازات إدارته السابقة.
«أوميكرون سينهي الجائحة في مارس، لأنه سيصيب غير المطعمين»
بيل غيتس، الملياردير الأميركي، يعلن إلغاء كل خطط السفر بسبب إصابة معارفه بأوميكرون، ويتنبأ بنهاية الجائحة في مارس 2022.
«ألغى صداقته للموديل فانتريا، وقبل دعوة كيم كارديشيان لقضاء الكريسماس»
صحيفة بيدجسكس الأميركية تكشف قيام المغني الأميركي كاني ويست بإلغاء صداقته للموديل فانتريا، عبر انستغرام، بعد قبول دعوة زوجته السابقة كيم كارديشيان لقضاء الكريسماس في بيت أهلها.
«كثرة السفر والعمل والظهور في البرامج لتسويق المسلسل تنسيني تناول الطعام»
هويون غانغ، الممثلة الكورية الجنوبية، بطلة مسلسل لعبة الحبار، تجيب عن قلق معجبيها لفقدانها الوزن بشكل ملحوظ ومقلق مؤخرا.