أعلن الوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج بوزارة التربية صلاح دبشة الانتهاء من الاختبارات الإلكترونية التجريبية لدراسة «ميزة الوطنية» في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات التي تطبق على طلبة الصفين الخامس والتاسع في مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في الكويت.



وقال دبشة الذي يشغل أيضا منصب مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم بالتكليف في تصريح لـ«كونا» اليوم الأربعاء انه سيتم القيام بتحليلات إحصائية لتلك الدراسة وتنظيم مؤتمر صحافي لعرض النتائج الأولية ومن ثم إصدار التقرير الوطني لدراسة «ميزة» الخاص بالمرحلة التجريبية.



وأوضح ان الدراسة شملت نحو 13 الف طالب وطالبة من 268 مدرسة وتضمنت استبانات إلكترونية يتم تطبيقها على الإدارات المدرسية والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور اضافة الى تقييمات المعلمين لطلابهم المشاركين في الدراسة لتحديد مستوياتهم التحصيلية في المدرسة.



وعن أهمية تلك الدراسة، أكد دبشة انها إحدى اهم أدوات إصلاح النظام التعليمي وتطويره في الكويت، مضيفا انها تندرج ضمن مبادرات المركز الوطني في برنامج عمل الحكومة إضافة الى ارتباطها بمؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وتعد مصدر بيانات للجهات الدولية والمحلية المعنية بشأن التعليم والتنمية البشرية.



وذكر انه سيتم توزيع برنامج «ميزة» الإلكتروني التدريبي على المدارس في وقت قريب استعدادا للدراسة الأساسية في شهر مارس المقبل، معربا عن شكره لدعم وزير التربية د. علي المضف ووكيل الوزارة د. علي اليعقوب وحرصهم على تسهيل إتمام إجراءات الدراسة وللتعاون الكبير الذي قدمته الوزارة عبر الجهات المعنية.



يذكر ان دراسة «ميزة الوطنية» تهدف الى تقييم مستوى مخرجات النظام التعليمي في نهاية المرحلتين (الابتدائية والمتوسطة) في مواد العلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية والكشف عن نقاط القوة والضعف في النظام التعليمي بهدف التحسين والتطوير.



كما ان الدراسة تعمل على قياس مستوى تحصيل المتعلمين عن طريق اختبار تحصيلي لمعايير الأداء وتوفير قاعدة بيانات توضح مواطن الخلل ومن ثم وضع خطط للتدخل والإصلاح وذلك لإعداد مادة علمية تتوافق مع المستوى الذهني للمتعلمين.