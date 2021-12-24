أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة فنكنتييري التجارية لصناعة السفن والموانئ جوسيبي بونو عن تطلعه لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص الصناعي الكويتي والإيطالي باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة.



ولفت خلال لقائه بسفيرنا لدى الجمهورية الإيطالية الشيخ عزام الصباح إلى تطلعه لتحقيق الشراكة المتكاملة للقطاع الخاص الصناعي بين الكويت وإيطاليا، مشيدا ببرنامج رؤية كويت 2035 التنموي والذي يعتبر القطاع الخاص جزءا مهما في نجاح هذه الرؤية.



من جهته، أكد السفير الشيخ عزام الصباح أن للقطاع الخاص دورا وطنيا ومساهمات فاعلة في تطوير وإنجاح المشاريع التنموية، كما انه يتميز بالتحدي والمبادرة تحت أي ظرف اقتصادي، الأمر الذي يعكس حجم الوتيرة المتزايدة للحركة الاقتصادية والاستثمارية عالميا.