إعداد: هادي العنزي



أصبح كثير من الحداقة اليوم يتنوع بطريقة صيده للاسماك، والجمع بين اكثر من طريقة يحتاج الى ممارسة وخبرة، وكلما ظهرت على الساحة البحرية طريقة جديدة في الصيد تسارع البعض الى معرفة اسرارها وخوض التجربة، ففي عالم الصيد لا يوجد شيء ثابت، وكل من اتقن اللعبة فاز، صفحة «بحري» تلتقي اليوم بالحداق والغواص عبدالله بن سلامة الذي حدثنا عن بداياته مع الخيط والمسدس البحري والفوز بأغلب انواع الاسماك بكلتا الطريقتين، واكثر اماكن صيد الشعم، وأين يتواجد السبيطي والنقرور، وما المنطقة التي يكثر بها صيد الجنعد بطريقة التشخيط، كما أطلعنا بن سلامة على أفضل ييمة لصيد السبيطي وما اقسام الغوص واكثر مخاطر المسدس البحري، وما اساسيات الغوص الناجح والرسالة التي وجهها الى اخوانه الغواصين والراغبين في تعلم هواية الغوص ومعلومات متنوعة عن الحداق والغوص تجدونها في هذا الحوار.



تولعت بالبحر والصيد وأنا بعمر 11 عاما وكنت اطلع مع الاصدقاء للصيد على يال الخيران وقد تعلمت من تلك الرحلات اشياء كثيرة تخص الصيد مثل الموادع والترديع وشكة الييمة ومعرفة مواسم الاسماك وكيفية اختيار السيف المناسب للصيد ومعرفة انواع الييم حق كل سمچة واحجام الخيوط، واغلب الاماكن التي ذهبنا اليها بعد ان تمكنا من الهواية جيدا هي قاروه والارياق والجليعة وعموم محادق الجنوب.



الشعم أماكنه الرشدان



ويضيف: سمچة الشعم الكل يحبها وتتميز بطعمها اللذيذ واغلب اماكن صيدها تكون في الرشدان والحيشان وجزيرة عوهة وافضل احجام الخيط لصيد الشعم من 30 ـ 50، اما بالنسبة لصيد خارج الجون تحصل السبيطي والنقرور في السواحل الجنوبية مثل الفنطاس والزور ومنطقة الخيران يكثر فيها صيد الجنعد بطريقة التشخيط.



أوقات صيد السبيطي



ويتابع: اكثر اماكن السبيطي تكون على الأسياف والحيشان وجزيرة عوهة والييمة الحية «دواه» ومصران الدجاج والنغاقة السلس والخبز والعجين وصلاخة الميد ويبين بكثرة اذا حضر الزوري على السيف، وافضل اوقات صيده تكون من شهر يونيو ولغاية ديسمبر، اما بالنسبة حق النقرور فأماكنه تكون بالاقواع وجزيرة عوهة وييمته المفضلة الربيانة الكبيرة.



وحجم الخيطة من 60-70.



بدايات هواية الغوص



ويضيف: بدأت هوايتي بالغوص بعمر 16 سنة وكنت امارس الغوص بالمعدات والغوص الحر واكثر شيء اخترته هو الغوص الحر والصيد بالمسدس البحري وهذا الشيء يعطيك حرية اختيار الاسماك التي ترغب بها من ناحية النوع والحجم، والغوص يحتاج الى تجهيز كامل وأخذ دورات ويفضل اخذ دوره تحت اشراف مدربين موثوقين وينقسم الى ثلاثة اقسام وهم مستوى 1 ومستوى 2 ومستوى 3 لتصبح مدرب غوص، وافضل اماكن الغوص تكون في الاماكن المرجانية والجزر مثل ام المرادم وقاروه وكبر.



مخاطر صيد المسدس



ويقول: الصيد بالمسدس البحري له شعور جميل ويفرق في اماكن البحر المفتوح او الاماكن المرجانية وطبعا له مخاطر كبيرة ولازم الغواص يكون معاه مجموعة او ثنائي اثناء الغوص لتفادي اي مشكلة ممكن تواجهه.



أساسيات الغوص



ويتابع: اساسيات الغوص الناجح انك لازم تكون مع مجموعة او عدد اثنين من الغواصين لأنه لا قدر رب العالمين وحصل اي شيء يقوم الطرف الاول بإنقاذ الغواص الثاني، وعند استعمال المسدس يجب ان يكون بوضعية الامان وعدم وضع الاصبع بشكل مباشر على زناد المسدس الا بوقت الصيد وعدم توجيه المسدس على الغواص الثاني نهائيا وعدم تصعيد المسدس وهو جاهز للرمي وفك الربل عن الصيخ اثناء الصعود للطراد ويجب توافر السكين فهي ضرورية جدا لتفادي اي مشكلة تحت الماء.



ختامية



واختتم بن سلامة قائلا: اوجه كلامي الى اخواني الغواصين بعدم التهاون بأي شيء اثناء الغوص وان تكون المعدات والاسعافات الاولية كاملة ويجب المحافظة على البحر وعدم رمي الاكياس والعلب الفارغة به، وأقول لكل راغب في تعلم هواية الغوص عليك بالدورات المتخصصة بالغوص وعدم المغامرة بحياتك وربي يحفظ الجميع.