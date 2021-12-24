يواصل بنك بوبيان دعمه لحملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك المحلية لنشر الثقافة التوعوية المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي.



ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية والتزاما بتعليمات بنك الكويت المركزي نصح بنك بوبيان عملاءه وغيرهم من عملاء البنوك الأخرى إلى ضرورة الانتباه الى ما يمكن ان يتعرضوا له من عمليات احتيال لبطاقاتهم المصرفية وطرق حمايتها واستخدامها بشكل آمن ومضمون.



وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لإدارة البطاقات في بنك بوبيان يوسف الماجد: «في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنتجات المالية والمصرفية لاسيما الخدمات الرقمية في الفترة الاخيرة والاعتماد بشكل كبير على الاستخدام اليومي للبطاقات الائتمانية المصرفية زادت بصورة اساسية ضرورة التصدي من قبل الجهات المعنية لحماية والحفاظ على سرية معلومات البطاقات المصرفية بمختلف اشكالها».



وأضاف: يضع بوبيان سلامة عملائه وحماية بياناتهم المصرفية في المقام الأول طوال الوقت خلال التواصل معهم بصفة دائمة عبر قنوات التواصل المختلفة لفهم والتعرف على كيفية حماية بيانات بطاقتهم وبياناتهم الشخصية والمصرفية من الوقوع ضحية للاحتيال.

وأكد الماجد ان بيانات البطاقات المصرفية تعتبر بمنزلة بيانات سرية غير مسموح لاي مستخدم آخر بالتعرف او حتى مشاركتها مثل OTP وكلمة السر التي يجب تغييرها بصورة مستمرة، بالإضافة الى عدم مشاركة اي معلومات تخص أمور العميل المالية وبياناته الشخصية عبر موقع انترنت غير معروف ولا الرد على اي بريد الكتروني يطلب هذه المعلومات.

وأشار إلى انه من ضمن حالات الاحتيال المنتشرة بين مستخدمي البطاقات الائتمانية ان تكون البطاقة بحوزة المستخدم لكنه يفاجأ بأن هناك عمليات شرائية تمت من خلالها، لهذا يجب عليه مباشرة الاتصال بالجهة المصدرة للبطاقة وإبلاغهم عن هذه العملية الاحتيالية لإيقاف البطاقة بصورة فورية.



وأكد الماجد على انه من السهل ان يقع العميل ضحية لعمليات الاحتيال سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، وبالتالي يجب على العميل ان يعرف ان البنك لن يطلب منه اي معلومات شخصية وعليه ان يتجنب الرد على تلك الرسائل،.