أمير زكي



أبلغ مصدر أمني « الأنباء » ان الادارة العامة للمباحث الجنائية احالت للنيابة مقيما انتحل صفة طبيب أسنان ومارس العمل بهذه الصفة لمدة 3 أعوام، هذا وتبين ان ادارة المستشفى الخاص التي يعمل بها ليس لها علم بأن الوافد ليس طبيبا.

وبحسب المصدر الأمني فإن معلومات وردت الى الأمن الجنائي عن كون الوافد مجرد فني، وان ممرضة في المركز الذي يعمل به ساعدته في المهمة وان المراجعين يأتون اليه بالعشرات يوميا.



وأضاف: ثبت من التحريات ان الوافد مجرد فني اسنان لتتم مداهمة العيادة وضبطه وأقر بأنه كان يتقاضي راتب طبيب، كما اعترف بأنه كان يبحث عن عمل فني وحينما لم يجد عمل طبيبا بمساعدة الممرضة.