يعقوب العوضي



أنهى منتخبنا الوطني لكرة اليد القسم الأول من معسكره التدريبي الخارجي في مونتنيغرو، استعدادا لدورة الألعاب الخليجية في الكويت، وبطولة كأس آسيا (تصفيات كأس العالم پولندا - السويد 2023) والمقررتين في يناير المقبل. وقد خاض الأزرق خلاله 4 مباريات ودية وضع الجهاز الفني من خلالها لمساته على التشكيلة الأساسية.



ويتجه المنتخب إلى مقدونيا غدا لاستئناف فترة الاعداد، حيث سيخوض مباراتين مع المنتخب المقدوني في 27 و29 من الشهر الجاري.



وفي الإطار نفسه، أكد لاعب المنتخب وفريق القادسية مبارك الخالدي أن الأزرق استفاد من المباريات الودية والاحتكاك مع المنتخب المونتنيغري، مشيرا إلى أهمية الاعداد والاستفادة قدر المستطاع من المواجهات ووضع اليد على مواطن الخلل وتعزيز مكامن القوة. وأضاف ان لدينا العديد من الوجوه الشابة والقادرة على تقديم مستوى يليق بسمعة منتخبنا الوطني في المحفل الدولي الخليجي المرتقب والبطولة الآسيوية المنتظرة.



وأضاف: «كلاعبين لا نهتم بما يدور خارج الميدان والملعب ولكننا نركز على بذل جهدنا في تنفيذ توجيهات الجهازين الإداري والفني للوصول الى النتائج المرجوة، حيث ان هدفنا رفع اسم وعلم الكويت في مختلف المحافل الدولية».



سلوى والقرين اليوم



من جانب آخر، يلتقي فريق نادي سلوى الصباح مع نادي القرين ولكل منهما 4 نقاط في الـ 5:30 غدا على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد ضمن منافسات القسم الثاني من الدوري العام للسيدات لكرة اليد. ويتطلع القرين الى الثأر بعد خسارته من «سلوى الصباح» في القسم الأول، بينما يبحث فريق سلوى الصباح عن تعزيز صدارته والابتعاد عن اقرب المنافسين من خلال كسب النقطتين.