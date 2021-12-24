تستهل لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري أولى جولات بطولة الكويت للزوارق السريعة (البروكلاس والنزهة) للموسم الحالي، والتي ستقام اليوم الجمعة بدءا من الساعة الواحدة وفي المنطقة البحرية للمارينا كريسنت في شارع الخليج العربي بالسالمية.



وذكر رئيس اللجنة علي الشمالي أن منافسات الجولة الأولى انحصرت فقط في المتسابقين المواطنين بهدف فتح المجال لهم لتعزيز إمكاناتهم وقدراتهم بشكل أكبر لإتاحة الفرصة لتمثيل الكويت في البطولات الخارجية، وتم تخصيص جوائز مالية كبيرة على مستوى فئتي السباق (البروكلاس والنزهة)، مضيفا أن قناة «سبورت بلاس» بتلفزيون الكويت ستنقل على الهواء مباشرة منافسات الجولة وان الدعوة مفتوحة للجمهور ومحبي سباقات القوارب لمتابعة ومشاهدة السباق بشكل مباشر، كما أن الدعوة مفتوحة أيضا لهواة ومحترفي فن التصوير الفوتوغرافي وفن التصوير الجوي للمشاركة في المسابقة التي خصصها النادي لاختيار أفضل صورة أو مقطع فيديو للسباق وتم تخصيص جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى للفائزين في مسابقة التصوير الجوي ومسابقة التصوير.