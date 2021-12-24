أمير زكي



أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن وزارة الداخلية أتمت استعدادها لتأمين عدد من دور العبادة بالتزامن مع الأعياد الميلادية، مشيرا إلى أن بعضا من دور العبادة تم توزيع قوة في محيطها اعتبارا من يوم امس الخميس، كما ان هناك أماكن أخرى سيتم نشر قوة في محيطها في السادس من يناير المقبل. وأكد المصدر أن تأمين دور العبادة ستشارك فيها عدة قطاعات أمنية، مشددا على ضرورة الالتزام بتعليمات رجال الأمن والاشتراطات الصحية. وأشار المصدر إلى ان الوزارة انتهت من خطتها بشأن احتفالات العام الجديد، حيث سيتم توزيع رجال الأمن في محيط مجمعات كبرى وداخلها.