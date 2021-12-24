هناء السيد

فى إطار الاحتفالات بالذكرى ال65 لعيد بورسعيد القومي "عيد النصر"، قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بإزاحة الستار عن تمثال "الفنان محمود ياسين" بالمركز الثقافي ببورسعيد، تقديرا لدوره الثقافي والفني، بحضور الفنانة رانيا محمود ياسين والفنان محمد رياض وعدد من القيادات التنفيذية والشبابية ببورسعيد.

وأشاد محافظ بورسعيد بهذا العمل الفني المميز، مؤكدا حرصه الدائم على تقدير النماذج المشرفة من أبناء بورسعيد فى كافة المجالات. ووضع التمثال قبل أيام بساحة المركز الثقافي ببورسعيد، وأثار ردود أفعال جيدة حول تصميمه، وهو للنحات العالمي الدكتور عصام درويش .

هذا، ووجهت أسرة الفنان محمود ياسين الشكر لمحافظ بورسعيد على هذا العمل الفني الذي يؤكد فخره بأبناء بورسعيد وتقديره لهم.