كشف الفنان أحمد سعد عن تحضيره لمفاجأة جديدة يعود بها لجمهوره بعد غياب 10 سنوات كاملة، ونشر صورة له على حسابه الخاص بـ «إنستغرام»، وعلق عليها: «خبر حلو بالنسبالي، إني بعد مرور أكتر من 10 سنوات ما عملتش ألبوم دلوقتي بجهز لألبوم هينزل قريبا مزيكا».



كما أعلن سعد، حسب مجلة «لها»، عن صدور أغنيته «منستغناش»، كلمات أمير عشماوي، ألحان محمود أنور، توزيع موسيقي محمد عاطف الحلو، وتقول كلماتها: «هعود نفسى على بعدك منستغناش حقيقي خسرت من وقتي وعمري بلاش.. وجه التوقيت أروح لبعيد وصلنا لحل منفعناش.. حاجات في حياتي عديتها ومبحسبهاش.. بشوفك فيها زي خيال وحد مجاش وبتمنى أكون أقوى أكون أقوى ومتتعبناش».



وكان آخر أعمال أحمد سعد أغنية «ع الدوغري»، وهي ديو غنائي جمعه بالفنان مصطفى حجاج، وحقق نجاحا كبيرا فور طرحه على «يوتيوب».