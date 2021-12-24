كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن خضوعها لعملية تجميل في الفترة الماضية، لإزالة الانتفاخ الدهني تحت عينيها، المعروف بـ «قبة العين»، والذي ورثته عن والدها، وقالت: «عملت بوتوكس، ومعملتش فيلر، لأن وجهي مش محتاج فيلر».



وأوضحت رانيا، خلال تصريحات صحافية، أنها لجأت الى طبيب نفسي في فترة ما بعد انفصالها عن د.عاطف عوض مصمم الرقصات وعميد معهد الباليه في أكاديمية الفنون، مضيفة: «أكيد زرت طبيب نفسي لأن ده علم، وكان ساعتها بعد فترة انفصالي عن أبو البنات وكنت عايزة أعرف إزاي أتعامل واحتوي البنتين».



وتابعت: «مجليش اكتئاب، لأن كل ما بحس إنه هيجيلي بفوق نفسي إنتي ازاي بتتبطري على نعم ربنا، وابتديت أخلي شيطاني ميغلبنيش، أنا مش شخص مثالي وعندي غلطات وعيوب بشوف غلطاتي حتى في التمثيل، وكمان مابركزش في الحلو اللي بعمله ودايما بركز مع الحاجة اللي فلتت مني عشان أبقى أحسن في اللي بعده».



وأشارت رانيا إلى أن ما من عمل توقعت نجاحه وخاب ظنها فيه، بل على العكس هناك عدد من الأدوار التي لم تتوقع نجاحها، ومنها دور «تباهي» في مسلسل «ضربة معلم»، إذ قالت: استمتعت بالعديد من الأدوار التي جسدتها وتمنيت ألا تنتهي، منها دور «نفيسة» في «الضوء الشارد»، و«إيناس» في مسلسل «يتربى في عزو»، وحكاية «أم العيال» التي عرضت أخيرا، ومسلسل «ولاد ناس» الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.



وقالت إن هوايتها الثانية بعد التمثيل هي الطبخ: «بستمتع بالمطبخ وطول رمضان أنا اللي بطبخ، وبحبه جدا، أمي شاطرة أوي فمطلعانا شاطرين ولينا تذوق خاص ومش أي حاجة تعجبني».