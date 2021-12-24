أكدوا أن السفر في الفترة الحالية مجازفة.. والسعودية وقطر ومصر ولبنان وجهات مفضلة للعطلات القصيرة

باهي أحمد

تختلف عطلة أعياد رأس السنة الميلادية العام الحالي عن الأعوام الماضية، خاصة في ظل ترقب وانتظار العديد من المواطنين والمقيمين لتطورات متحور ڤيروس كورونا الجديد «أوميكرون»، والتي أدت إلى عودة الاغلاقات في بعض الدول الأوروبية وتحذيرات من انتشار الوباء بشكل كبير مما ينذر بإمكانية حدوث اغلاقات خلال العام الجديد.



«الأنباء» قامت بجولة ميدانية لرصد توجهات المواطنين والمقيمين خلال عطلة رأس السنة للسفر مع انتشار «أوميكرون»، حيث تباينت آراءهم حول السفر فمنهم من يفضل قضاء العطلة خارج الكويت ومنهم من يفضل قضاءها في الكويت، مؤكدين أنه في ظل الاغلاقات الحالية لبعض البلاد فإنهم يترقبون ما ستؤول إليه الأمور، خاصة في ظل التخوفات من إغلاق المطار، والاجراءات الاحترازية التي قد تتبعها بعض البلدان.



وأشاروا إلى أن الوجهات القريبة من الكويت، تبقى المفضلة للسفر في أوقات العطلات القصيرة، وذلك لقصر مدة العطلة في تلك الفترة والعودة المباشرة للعمل إضافة إلى أن المدارس والجامعات مستمرة في العمل مما يؤدي إلى عدم سفر الأهالي والأسر بسببها، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، قال المواطن أحمد العازمي إن الوجهة المفضلة كانت له هذا العام لندن إلا أنه بسبب الاجراءات الصحية والاغلاقات التي قد تحدث في أي وقت غيرت من رأيه بعدم السفر هذا العام خاصة وان العطلة تعتبر قصيرة وقد لا يستطيع الاستفادة منها، كما أنه لم يخطط لقضاء العطلة في أي بلد آخر بل سيقضيها في الكويت رفقة الأهل والأصدقاء، موضحا أن الطقس معتدل ورائع في الكويت خلال الفترة الحالية من العام مما يدفعه لقضاء العطلة بها.



من جانبه، قال المواطن تركي العازمي إن عطلة رأس السنة الحالية سيسافر خلالها رفقة عدد من أصدقائه في سيارة واحدة لتمتد تلك الرحلة لشهرين لتبدأ من الكويت مرورا بالسعودية والأردن ومصر وتركيا ومنها إلى أوروبا ثم العودة مرة أخرى إلى الكويت، حيث إنهم معتادون على هذا النظام من الرحلات بشكل مستمر خلال تلك الفترة من العام.



بدوره، قال المواطن مبارك إنه سيقضي عطلة هذا العام في قطر حيث إنه معتاد على زيارة الدوحة بشكل دوري خاصة أنها رائعة وأجواؤها تمتاز بالعديد من الأنشطة التي يستطيع السائح القيام بها، كما أنها تشهد نهضة كبيرة بسبب اقتراب استضافتها للعديد من المسابقات والمناسبات المهمة والتي من أبرزها كأس العالم، كما أنه سيسافر إلى الرياض للاستمتاع بموسم الرياض الترفيهي.



من جانبها، قالت جودي إنها ستسافر العام الحالي إلى لبنان رفقة الأصدقاء والأهل لقضاء عطلة رأس السنة الميلادية خاصة أن الأماكن الموجودة في الكويت محدودة وليست كثيرة ومتنوعة، كما أن الاجراءات الصحية المشددة خلال الفترة الماضية تستدعي السفر في الفترة الحالية لتغيير الأجواء، موضحة أن لبنان بلد جميل وبه أماكن كثيرة ومتنوعة يمكن السفر والتمتع بها في أي وقت.