القاهرة - هناء السيد



يشارك مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفير طلال المطيري في اجتماعات لجنة حقوق الإنسان العربية وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول.



وأعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) المستشار جابر المري أن اللجنة ستنعقد في دورتها الثامنة عشرة يومي 27 و28 ديسمبر الجاري، لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من الكويت تنفيذا لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.



وتنطلق أعمال الدورة بجلسة افتتاحية علنية بحضور ممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والبرلمان، وتنتهي أعمال الدورة يوم 28 ديسمبر.



ومن المنتظر أن تصدر اللجنة مجموعة توصيات كنتاج للحوار التفاعلي خلال الدورة والأسئلة المسبقة المقدمة من اللجنة.