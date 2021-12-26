محمد راتب



أسفـــرت الحملـــات التفتيشية المكثفة التي قامت بها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لضبط ومخالفة بائعي الأعلاف المدعومة عن ضبط ما يقارب 800 كيس من الأعلاف، وقد تمت مخالفة البائعين ومصادرة الأعلاف.



وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة طلال الديحاني إن الحملات جاءت بناء على توجيهات وبحضور مدير عام الهيئة الشيخ محمد اليوسف، وتمت مخالفة البائعين ومصادرة الأعلاف، وذلك حفاظا على أموال الدولة ومقدراتها من الهدر، والتصدي لجشع التجار، وضمان وصول الأعلاف إلى مستحقيها من المواطنين المربين بأسعار رخيصة، والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.



وأضاف أن الحملات التفتيشية تمت بالتعاون مع وزارة الداخلية واستهدفت مواقع مختلفة وذلك لتطهير السوق من عمليات البيع غير الشرعية، وسوف تستمر بشكل دوري.