علي إبراهيم



تستمر جهود وزارة الصحة في مواجهة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، وما يواكب ذلك من تعاقداتها على اللقاحات بأنواعها إلى جانب بقية الاحتياجات الخاصة بالقطاع الصحي الحكومي في البلاد، بلغ انفاق البلاد على «الصحة» نحو 1.1 مليار دينار في 8 أشهر.



وبلغ معدل انفاق الحكومة على خدمات المستشفيات لتغطي جميـــــع احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية نحو مليار دينار مستحوذة على النصيب الأكبر من حجم الانفاق، وسجل الانفاق على المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية نحو 38 مليون دينار.



ويشكل حجم انفاق الحكومة على الشؤون الصحية منذ أول أبريل الماضي وحتى نهاية نوفمبر المنصرم نحو 39.8% من إجمالــــي المصاريف المعتمــــدة للانفاق على هذا الجانب عن العام كاملا والمقدرة عند 2.7 مليار دينار.